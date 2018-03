Su Fico sono mancati 60 voti | non tutti nel centrodestra hanno rispettato i

Camera - Fico : 'Sono commosso - bel momento per il Paese' : Giornata di relax per il neo presidente della Camera, Roberto Fico, rimasto a Roma dopo la sua elezione alla terza carica dello Stato. Oggi Fico ha pranzato con la compagna e altri amici a Roma e ...

Casellati e Fico sono i nuovi presidenti di Senato e Camera | Chi è Maria Elisabetta Alberti Casellati | Chi è Roberto Fico : Roberto Fico, del movimento 5 Stelle, e Maria Elisabetta Alberti Casellati, di Forza Italia, sono stati eletti: 422 voti per Fico eletto al quarto scrutinio, 240 per Casellati, eletta alla terza votazione

Cosa sono i Meetup - le piazze virtuali dove Fico ha iniziato la sua rivoluzione : Ma che Cosa è un Meetup? A spiegarlo è lo stesso Roberto Fico insieme ad Alessandro Di Battista, ora uscito dalla scena politica, in un post del 2015 sul Blog delle Stelle , quando non si chiamava ...

Cosa sono i Meetup - le piazze virtuali dove Fico ha iniziato la sua rivoluzione : Roberto Fico lo ripete a ogni pie' sospinto: tutto è cominciato con un Meetup. Le sue biografie lo danno per scontato: il neo-presidente della Camera ha mosso i primi passi nel Movimento 5 stelle con un Meetup di amici di Beppe Grillo. Ma che Cosa è un Meetup? A spiegarlo è lo stesso Roberto Fico insieme ad Alessandro Di Battista, ora uscito dalla scena politica, in un post del 2015 sul Blog delle Stelle, ...

Risolto il mistero di Amelia Earhart - sono della pilota i resti nel PaciFico : ... la leggendaria pilota americana, la prima donna a volare attraverso l'Oceano Atlantico , scomparsa nel 1937 mentre si trovava sopra il Pacifico per tentare il giro del mondo. Lo ha stabilito una ...

F1 - compositore cinematograFico presenterà una nuova colonna sonora : La nuova musica dovrebbe essere inserita nel nuovo servizio streaming della Formula 1 annunciata pochi giorni fa, ma non è chiaro se la nuova colonna sonora verrà utilizzata anche per altri scopi. ...

Cosa sono le scaldiglie e perché il trafFico ferroviario è ancora in tilt : Fino a una settimana in pochi sapevano della loro esistenza, ma da lunedì gli italiani, soprattutto pendolari, hanno fatto - loro malgrado - la conoscenza delle scaldiglie. Perché è (anche) loro la ‘colpa’ della paralisi dei treni a Roma Termini, nel Lazio, e di conseguenza in gran parte d’Italia per quanto riguarda i convogli provenienti e diretti nella capitale. Il problema però non è che ...

Sei persone sono state arrestate per trafFico di droga nell’ambasciata della Russia in Argentina : Il governo argentino ha annunciato di avere arrestato sei persone accusate di essere coinvolte in un traffico di droga che passava anche per l’ambasciata della Russia a Buenos Aires. L’indagine era iniziata più di un anno fa, dopo che l’ambasciatore The post Sei persone sono state arrestate per traffico di droga nell’ambasciata della Russia in Argentina appeared first on Il Post.

"L'Italia al collasso demograFico. I migranti non sono la soluzione" : ... perché non dovrebbe avere lo stesso diritto un popolo intero? Vogliamo permetterlo? E poi va condotto un grande patto per la sopravvivenza della Nazione col mondo della cultura, dell'arte e con la ...