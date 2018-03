Su beni culturali e ambientali nessun punto di contatto fra M5S e Lega

Nel Lazio arriva il Distretto Tecnologico per i beni e le Attività Culturali : Patrimonio Culturale e Nuove Tecnologie: nel Lazio arriva il Distretto Tecnologico per i Beni e le Attività Culturali. 23,3 milioni di euro per l’innovazione tecnologica... L'articolo Nel Lazio arriva il Distretto Tecnologico per i Beni e le Attività Culturali proviene da Roma Daily News.

beni culturali : Soldi ok - ma non basta : A questo bisogna aggiungere una gestione che ne consenta la fruizione non solo a livello turistico, ma anche da parte dei locali, organizzando al loro interno eventi e spettacoli che ne valorizzino l'...

Italia Nostra : "Roma dedichi una via a Carlo Ripa di Meana per le sue battaglie a difesa dei beni culturali" : Una via di Roma intitolata a Carlo Ripa di Meana, il politico e ambientalista scomparso ieri. A chiederlo è Italia Nostra: "Roma Capitale lo ricordi degnamente per tutte le battaglie combattute per la difesa dei beni culturali e paesaggistici della città".Italia Nostra ricorda le battaglie di Carlo Ripa di Meana: "Il Pincio, in pieno ferragosto Carlo Ripa di Meana combatteva per l'integrità del progetto di Valadier, Villa ...

beni culturali : ricostruito in 3D il Fregio delle Sfingi ai Mercati di Traiano. Bilancio positivo per progetto COBRA : Soluzioni hi-tech targate ENEA hanno permesso la ricostruzione 3D e la restituzione ad alta risoluzione di alcuni frammenti del Fregio delle Sfingi che decorava il primo ordine dell’abside della Basilica Ulpia nell’antica Roma, caratterizzato da un motivo di Sfingi sedute in posizione araldica e candelabri alle loro spalle. Ricostruzione 3D fotogrammetrica del kimalesbio trilobato Le attività, condotte nell’ambito del progetto COBRA ...

beni culturali - ENEA ricostruisce in 3D Fregio delle Sfingi ai Mercati di Traiano : Teleborsa, - Soluzioni hi-tech targate ENEA hanno permesso la ricostruzione 3D e la restituzione ad alta risoluzione di alcuni frammenti del Fregio delle Sfingi che decorava il primo ordine dell'...

beni culturali - ENEA ricostruisce in 3D Fregio delle Sfingi ai Mercati di Traiano : Soluzioni hi-tech targate ENEA hanno permesso la ricostruzione 3D e la restituzione ad alta risoluzione di alcuni frammenti del Fregio delle Sfingi che decorava il primo ordine dell'abside della ...

Belluno - i tralicci dell’elettrodotto davanti alle dolomiti autorizzati dal governo nonostante il no dei beni Culturali : “Quei tralicci alti 50 metri sopra il Piave sono un obbrobrio, avranno un impatto devastante sull’ambiente, passando sopra a siti di particolare valore. Ma non solo, si staglieranno bene sullo sfondo delle prime cime delle dolomiti Unesco. Anche se è il terzo aspetto quello veramente grave: cioè l’impatto che avranno sull’aeroporto. I tralicci saranno un ostacolo al volo e l’aeroporto di Belluno non potrà più essere usato come luogo di ...

beni culturali - 600mln tutela patrimonio : 16.09 Approvato dal comitato tecnico scientifico del Mibact un piano di investimenti di 600mln sul patrimonio culturale. Lo ha annunciato il ministro Franceschini precisando che i fondi sono disponibili da subito. "Le risorse stanziate sono un importante traguardo", ha aggiunto. Tra gli investimenti, il primo grande piano antisismico per i musei statali, la riqualificazione delle periferie urbane e restauri per Beni segnalati in tutta Italia.

Dario Franceschini “batte il record” - è il ministro dei beni culturali più longevo della storia della Repubblica Italiana : Con i suoi 1.456 giorni alla guida del ministero, Dario Franceschini è il ministro dei Beni culturali più longevo della storia della Repubblica Italiana: “Dovrebbe essere una cosa normale durare cinque anni. E invece se a quattro anni sei il ministro che è durato di più, è un’altra prova che in Italia i governi durano troppo poco“, ha dichiarato Franceschini all’Adnkronos. Franceschini proprio oggi ha ...

beni culturali - torna in Italia la statua di Afrodite trafugata dall'Ateneo di Foggia nel 2011 : La preziosa statua risalente al I secolo dopo Cristo è stata recuperata in Germania dai carabinieri. La riproduzione della dea dell'amore rientra proprio nel...

beni culturali : il patrimonio dei Musei Vaticani in 3D : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Rilancio di beni culturali - formazione e sburocratizzazione Ecco la proposta di sviluppo di Confartigianato Sicilia : Il simbolo della giornata è stato l'Homo faber, "La mano degli artigiani nell'economia del futuro". "La parola chiave " ha detto il presidente nazionale Merletti " è proprio Homo faber, il lavoro non ...

Professionisti dei beni culturali contro la scuola voluta da Franceschini Video : Laurea triennale, laurea magistrale, scuola di specializzazione, dottorato, master, corsi regionali finanziati dall’Unione Europea, abilitazioni per guida turistica rilasciate senza criteri omogenei. Ma nulla sembra mai bastare. La protesta del popolo Professionisti dei Beni Culturali si fa sempre più crescente e la possibilita' di unione e confronto favorita dallo sviluppo della comunicazione globale [Video], ha reso sempre più compatto questo ...

Professionisti dei beni culturali contro la scuola voluta da Franceschini : Laurea triennale, laurea magistrale, scuola di specializzazione, dottorato, master, corsi regionali finanziati dall’Unione Europea, abilitazioni per guida turistica rilasciate senza criteri omogenei. Ma nulla sembra mai bastare. La protesta del popolo Professionisti dei Beni Culturali si fa sempre più crescente e la possibilità di unione e confronto favorita dallo sviluppo della comunicazione globale, ha reso sempre più compatto questo squadrone ...