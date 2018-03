Stormy Daniels | «Quando ho sculacciato Trump»

La pornostar Stormy Daniels rompe l'accordo : la verità sulla relazione con Trump : La pornostar Stormy Daniels, al secolo Stephanie Clifford, è pronta a rompere l'accordo siglato con i legali del presidente americano Donald Trump che le impediscono di parlare della...

Stormy Daniels vuole restituire soldi per rompere il silenzio su Trump - : La pornostar, che sostiene di aver avuto una relazione con il presidente tra il 2006 e il 2007, sarebbe intenzionata a rinunciare ai 130mila dollari ricevuti dal legale del tycoon per rendere nullo il ...

Trump ammette : «La vita di Melania non è così semplice» (ma Stormy Daniels non c’entra) : Donald Trump ha ammesso che la vita di sua moglie (Melania Trump) «non è così facile» come si potrebbe pensare, ma l’ha dichiarato riferendosi al suo ruolo di first lady nel combattere l’epidemia di oppioidi, e tralasciando il motivo principale per il quale il loro matrimonio starebbe attraversando una fase molto tesa. «È una grande first lady, è fantastica» ha dichiarato il 45esimo presidente americano durante un convegno in ...

L'avvocato di Trump ottiene un ordine restrittivo contro la pornostar Stormy Daniels : Alla fine la vendetta di Donald Trump è arrivata. L'avvocato del presidente, Michael Cohen, è riuscito ad ottenere un ordine restrittivo contro Stormy Daniels, la pornostar che sostiene di aver avuto una relazione, 12 anni fa, con l'inquilino della Casa Bianca.Nell'ordinanza segretamente ottenuta dal legale del tycoon si impone alla Daniels di non parlare di quell'episodio, accaduto veramente o meno che sia. Secondo una ...

La pornostar Stormy Daniels fa causa a Trump : "Accordo sul silenzio non vale - manca la sua firma" : La notizia del ricorso legale, anticipata dalla Nbc, è stata confermata dall'avvocato dell'attrice a luci rosse, Michael Avenatti, via Twitter

L’attrice porno Stormy Daniels fa causa a Trump per dichiarare nullo l’accordo fatto per tacere : L’attrice porno Stormy Daniels ha fatto causa al presidente Usa Donald Trump per provare a rendere nullo l’accordo di confidenzialità firmato per tacere in merito alla loro presunta relazione. È quanto emerge dai documenti giudiziari depositati martedì a Los Angeles. Stephanie Clifford, questo il vero nome della ex attrice pornografica, nel documen...

La pornostar Stormy Daniels fa causa a Trump : accordo per tacere nullo - : La presunta ex amante del presidente sostiene l'invalidità del documento per mantenere il silenzio sulla relazione perché privo della firma del diretto interessato

PORNOSTAR FA CAUSA A TRUMP/ Chi è Stormy Daniels : “accordo per silenzio è nullo” : PORNOSTAR fa CAUSA a TRUMP: chi è Stormy Daniels e cosa è successo con il Presidente degli Stati Uniti? L'avvocato della donna, Michael Avenatti, mette online la querela scaricabile.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 10:48:00 GMT)

Perché la pornostar Stormy Daniels ha fatto causa al presidente Trump : Perché la pornostar Stormy Daniels ha fatto causa al presidente Trump La pornostar Stormy Daniels ha fatto causa a Donald Trump affermando che il suo accordo per tacere sulla presunta relazione col presidente è nullo. Questo Perché Trump non lo avrebbe mai firmato.Continua a leggere La pornostar Stormy Daniels ha fatto causa a Donald Trump […] L'articolo Perché la pornostar Stormy Daniels ha fatto causa al presidente Trump proviene da ...

Stormy Daniels - la pornostar fa causa a Trump : "Nullo l'accordo per tacere - mai pagati i 130.000 dollari" : Una nuova bufera si abbatte su Donald Trump. Nuovo capitolo della telenovela che riguarda il caso della pornostar con cui avrebbe avuto frequenti incontri sessuali. Stormy Daniels ha fatto...

Usa - il legale di Trump : “Ho pagato 130mila dollari di tasca mia la pornostar Stormy Daniels” : Usa, il legale di Trump: “Ho pagato 130mila dollari di tasca mia la pornostar Stormy Daniels” Ancora un svolta nella vicenda legata alla presunta relazione extraconiugale di Trump con l’attrice hard Stormy Daniels, al secolo Stephanie Clifford: il legale personale del presidente ha confessato al New York Times di aver effettuato di tasca propria il […] L'articolo Usa, il legale di Trump: “Ho pagato 130mila dollari di tasca mia la ...

L'avvocato di Donald Trump e la pornostar : "Ho pagato di tasca mia 130mila dollari a Stormy Daniels" : Il legale Michael Cohen lo ha detto al New York Times, spiegando di aver versato all'attrice Stephanie Clifford, più nota con il nome d'arte di Stormy Daniels, 130mila dollari che non gli sono stati rimborsati da Trump. "Né la Trump Organization, né la campagna di Trump, hanno partecipato alla transazione con la signora Clifford, né mi hanno restituito il denaro per il pagamento, direttamente o indirettamente", ha detto Cohen

La pornostar e Donald Trump - il giallo della firma sul comunicato : "Non è mia" - dice Stormy Daniels : Ospite dello show della Abc, 'Jimmy Kimmel Live' la star a luci rosse, 38 anni, smentisce l'autenticita' del comunicato diffuso poco prima dell'intervista in cui negava di aver mai avuto una relazione con il presidente. Gioca, quindi, sull'ambiguita': "Non so da dove sia venuto fuori"

Pornostar Stormy Daniels in tv su affaire con Trump dopo suo discorso : Il primo discorso di Donald Trump sullo stato dell'Unione in prima serata , 21 a Washington, le 03.00 di mercoledi' in Italia, sara' seguito da un programma live imbarazzante per il presidente: la ...