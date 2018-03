Stormy Daniels contro Donald Trump “Rapporti con lui | minacce per farmi tacere”

Usa - la rivelazione della pornostar Stormy Daniels : “Ho sculacciato Donald Trump. Mi disse che gli ricordavo la figlia” : Una tempesta di rivelazioni imbarazzanti si sta riversando sul presidente Usa Donald Trump. Stephanie Clifford, vera identità dell’attrice porno Stormy Daniels, ha deciso di non rispettare l’accordo di riservatezza firmato con l’avvocato dell’inquilino della Casa Bianca e in una intervista per il programma di approfondimento della Cbs 60 Minutes ha rivelato che durante la notte a luci rosse in una camera d’albergo a Lake ...

La pornostar Stormy Daniels rompe il silenzio : ho fatto sesso con Trump e mi hanno minacciata : Nell’attesissima prima intervista tv la pornostar Stormy Daniels ha raccontato la sua verità sul rapporto intimo che ha confermato di aver avuto con Donald Trump nel 2006. Nel 2016 aveva firmato un accordo di riservatezza, per non rivelare il rapporto, in cambio di 130mila dollari. È accaduto un’unica volta, ha detto la donna all’intervistatore And...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Usa : Trump - pornostar Stormy Daniels "minacce per farmi tacere" - 26 marzo - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora Usa, pornostar Stormy Daniels vs Donald Trump, "rapporti con lui nel 2006, minacce ricevute nel 2011, poi l'accordo.

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Usa : Trump - pornostar Stormy Daniels “minacce per farmi tacere” (26 marzo) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora Usa, pornostar Stormy Daniels vs Donald Trump, “rapporti con lui nel 2006, minacce ricevute nel 2011, accordo per non parlare nel 2016” (26 marzo 2018).(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 10:15:00 GMT)

La pornostar Stormy Daniels : "Trump mi disse che gli ricordavo sua figlia" : Nuovo gossip , o se voletelo chiamatelo fango, contro Donald Trump. L'attrice porno Stormy Daniels in un'intervista a '60 Minutes', sulla Cbs, rivela alcuni dettagli pruriginosi. 'Tu sei speciale, mi ...

Usa - Stormy Daniels accusa : 'Minacciata dopo la relazione con Trump' - : In un'intervista alla Cbs, la pornostar ha denunciato le intimidazioni. Un uomo le avrebbe intimato di "lasciare stare" il tycoon

Stormy Daniels : «Quando ho sculacciato Trump» : L’intervista a Stormy Daniels, la donna che dice di aver avuto rapporti sessuali con Trump e di essere stata pagata per tacere, è finalmente andata in onda domenica sera su CBS condotta da Anderson Cooper. A essere sinceri ha un po’ deluso. Bravi a CBS a costruire attorno all’appuntamento aspettative altissime. Parte del merito va anche a Michael Avveniti: intanto ha evitato che la sua cliente andasse in giro per più programmi, disperdendo ...

La pornostar Stormy Daniels rompe l'accordo : la verità sulla relazione con Trump : La pornostar Stormy Daniels, al secolo Stephanie Clifford, è pronta a rompere l'accordo siglato con i legali del presidente americano Donald Trump che le impediscono di parlare della...

Stormy Daniels vuole restituire soldi per rompere il silenzio su Trump - : La pornostar, che sostiene di aver avuto una relazione con il presidente tra il 2006 e il 2007, sarebbe intenzionata a rinunciare ai 130mila dollari ricevuti dal legale del tycoon per rendere nullo il ...

Trump ammette : «La vita di Melania non è così semplice» (ma Stormy Daniels non c’entra) : Donald Trump ha ammesso che la vita di sua moglie (Melania Trump) «non è così facile» come si potrebbe pensare, ma l’ha dichiarato riferendosi al suo ruolo di first lady nel combattere l’epidemia di oppioidi, e tralasciando il motivo principale per il quale il loro matrimonio starebbe attraversando una fase molto tesa. «È una grande first lady, è fantastica» ha dichiarato il 45esimo presidente americano durante un convegno in ...

L'avvocato di Trump ottiene un ordine restrittivo contro la pornostar Stormy Daniels : Alla fine la vendetta di Donald Trump è arrivata. L'avvocato del presidente, Michael Cohen, è riuscito ad ottenere un ordine restrittivo contro Stormy Daniels, la pornostar che sostiene di aver avuto una relazione, 12 anni fa, con l'inquilino della Casa Bianca.Nell'ordinanza segretamente ottenuta dal legale del tycoon si impone alla Daniels di non parlare di quell'episodio, accaduto veramente o meno che sia. Secondo una ...

La pornostar Stormy Daniels fa causa a Trump : "Accordo sul silenzio non vale - manca la sua firma" : La notizia del ricorso legale, anticipata dalla Nbc, è stata confermata dall'avvocato dell'attrice a luci rosse, Michael Avenatti, via Twitter

L’attrice porno Stormy Daniels fa causa a Trump per dichiarare nullo l’accordo fatto per tacere : L’attrice porno Stormy Daniels ha fatto causa al presidente Usa Donald Trump per provare a rendere nullo l’accordo di confidenzialità firmato per tacere in merito alla loro presunta relazione. È quanto emerge dai documenti giudiziari depositati martedì a Los Angeles. Stephanie Clifford, questo il vero nome della ex attrice pornografica, nel documen...

La pornostar Stormy Daniels fa causa a Trump : accordo per tacere nullo - : La presunta ex amante del presidente sostiene l'invalidità del documento per mantenere il silenzio sulla relazione perché privo della firma del diretto interessato