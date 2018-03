Stazione spaziale pronta all’impatto : Roma, 26 mar. (AdnKronos) – La finestra di ‘arrivo’ sulla Terra della Stazione spaziale cinese Tiangong-1 (Palazzo Celeste) è al momento stimata dall’Agenzia spaziale Europea fra il 30 marzo e il 2 aprile. Nel suo ultimo aggiornamento online, l’Ufficio Detriti Spaziali del centro Esa-Esoc di Darmstadt, in Germania, ribadisce però che la previsione “è altamente variabile”. L’Esa ha aperto già da ...

Tutto quello che c è da sapere sulla Stazione spaziale in caduta sulla Terra : Ci vorrebbero, infatti, da 500 a 1000 rientri come questo perché ci sia un'elevata probabilità che un frammento colpisca qualcuno in giro per il mondo. E la probabilità di una collisione con un aereo ...

Stazione spaziale cinese : ecco come sarà l’impatto con l’atmosfera : Quando Tiangong-1 è stata lanciata nel cielo nel 2011, gli ottimisti speravano che la Stazione Spaziale cinese diventasse un modello per una struttura permanente tra le stelle. Quindi, la notizia di Tiangong-1 in caduta libera verso la Terra in una scia di plasma e detriti spaziali surriscaldati sembra proprio un Pesce d’Aprile, ma sfortunatamente non è così. Gli scienziati sono a conoscenza da più di un anno che Tiangong-1 si trasformerà in un ...

Stazione spaziale cinese : ecco cosa fare nel caso in cui si trovasse un detrito di Tiangong-1 : La Stazione Spaziale cinese fuori controllo sta procedendo attraverso l’orbita terrestre bassa e il suo rientro nell’atmosfera terrestre è previsto tra il 30 marzo e il 2 aprile. La maggior parte di Tiangong-1 probabilmente brucerà nell’atmosfera, ma qualche migliaio di frammenti caldi e lacerati potrebbe sopravvivere e atterrare sulla superficie del nostro pianeta. Come già scritto in altri articoli di MeteoWeb, le probabilità di essere colpiti ...

Continua la caduta della Stazione spaziale cinese - rischi anche per l'Italia : Adesso sta cadendo in modo incontrollato verso la Terra ed è un autentico sorvegliato speciale sul quale sono puntati telescopi e radar di tutto il mondo.

Stazione spaziale cinese Tiangong 1 cade in Italia/ "Palazzo Celeste" precipita : Prot. Civile : "Nessun allarme" : Stazione spaziale cinese Tiangong 1, cade in Italia: "Ci colpirà? Più facile vincere al Superenalotto". Sta rientrando la Stazione spaziale e potrebbe colpire la nostra penisola

Stazione spaziale cinese : un pool di esperti per analizzarne la rotta - mentre lo spazio è sempre più pieno di detriti e attrezzature : L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) prevede che la Stazione Spaziale cinese fuori controllo faccia il suo rientro sulla Terra tra il 30 marzo e il 2 aprile. Questa previsione proviene dallo Space Debris Office dell’ESA, che sottolinea che questa finestra temporale è ancora “altamente variabile”, poiché ci sono troppi fattori coinvolti per prevedere con esattezza quando Tiangong-1 inizierà la sua discesa finale. Come per qualsiasi evento ...

Stazione spaziale cinese : le probabilità di essere colpiti da detriti e i precedenti nella storia : Cosa hanno in comune il jackpot della lotteria e Tiangong-1, la Stazione Spaziale cinese che sta precipitando sulla Terra? È altamente improbabile che entrambi influenzino la nostra vita e le possibilità sono addirittura minori per una collisione della Stazione Spaziale che per la vincita alla lotteria. Infatti, le probabilità che una persona sia colpita dai detriti in caduta di Tiangong-1 nelle aree della Terra che sono a più alto rischio di ...

Stazione spaziale cinese : ecco gli effetti dell’idrazina - il pericolo tossico a bordo di Tiangong-1 in caduta sulla Terra : Secondo l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), la Stazione Spaziale cinese fuori controllo dovrebbe precipitare sulla Terra tra il 30 marzo e il 2 aprile, in una stretta fascia intorno alle latitudini di 43 gradi nord e sud. A rendere più allarmante un quadro già critico, arriva un rapporto dell’Aerospace Corporation che suggerisce che Tiangong-1 potrebbe rilasciare materiale tossico pericoloso al rientro. Il gruppo non-profit ha avvisato: ...

Stazione spaziale cinese fuori controllo : schianto tra 30 marzo e 2 aprile - ecco le città più popolate a rischio [AGGIORNAMENTI] : La Stazione Spaziale cinese fuori controllo si schianterà sulla Terra nel weekend di Pasqua, secondo l’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Lo Space Debris Office dell’agenzia ha dichiarato che Tiangong-1 colpirà una zona dell’emisfero settentrionale del nostro pianeta tra il 30 marzo e il 2 aprile. Secondo gli esperti che seguono la Stazione, la possibilità più grande è che si schianti in una stretta fascia intorno alle latitudini di 43 gradi nord ...

