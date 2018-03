Stazione spaziale cinese Tiangong-1 fuori controllo | solo 40 minuti prima si saprà dove

Stazione spaziale cinese in caduta potrebbe toccare l'Italia a Pasqua : Stazione spaziale cinese in caduta potrebbe toccare l'Italia a Pasqua La Protezione civile, in una circolare, scrive che il rientro di Tiangon 1 nell'atmosfera terrestre è previsto per domenica 1 aprile alle ore 11.25 italiane. Interessato il territorio nazionale a Sud dell’Emilia Romagna. Orbita costantemente ...

Stazione spaziale cinese Tiangong-1 fuori controllo : impatto stimato per il giorno di Pasqua : Continua l’inesorabile discesa verso la Terra della Stazione spaziale cinese Tiangong-1 che dovrebbe impattare la Terra domenica 1 aprile quando in Italia saranno le 12,25 (10,25 Utc), secondo l’ultima stima fornita dall’Agenzia spaziale Italiana e dalla Protezione Civile che oggi pomeriggio hanno incontrato la stampa nella sede operativa del Dipartimento a Roma. “La Protezione Civile sta monitorando costantemente con ...

Stazione spaziale cinese - cadrà sulla Terra a Pasqua. "Possibili frammenti sull'Italia" : La Tiangong 1 entrerà nell'atmosfera il primo aprile. La Protezione Civile è attivata: alcuni frammenti potrebbero cadere in una fascia di territorio tra l'Emilia Romagna e il Sud. Due i rischi: ...

Quanto è probabile che un frammento della Stazione spaziale cinese colpisca l'Italia : La stazione spaziale cinese piomberà sulla Terra uil giorno di Pasqua. In particolare frammenti della struttura cadranno sull'Italia alle 11,25 del 1 aprile, ma niente paura: il rischio che cada in ...

Quanto è probabile che un frammento della Stazione spaziale cinese colpisca l'Italia : La stazione spaziale cinese piomberà sulla Terra uil giorno di Pasqua. In particolare frammenti della struttura cadranno sull'Italia alle 11,25 del 1 aprile, ma niente paura: il rischio che cada in zone abitate e bassissimo, quello che un frammento colpisca un uomo è praticamente nullo (qualcosa come una possibilità ogni centomila miliardi). Ma la caduta incontrollata della stazione spaziale cinese ...

Rientro della Stazione spaziale cinese Tiangong-1 : su quale zona della Terra brucerà? C’è il rischio che qualche pezzo raggiunga il suolo? : Tiangong-1 (Palazzo Celeste-1), è la prima Stazione Spaziale della Cina ed un laboratorio Spaziale sperimentale. Il suo obiettivo principale è stato quello di testare e gestire le tecnologie relative all’avvicinamento ed attracco in orbita. È identificabile con il suo codice UN COSPAR ID 2011-053A. È stata lanciata il 30 settembre 2011 alle 03:16:03:507 ora universale, a bordo di un razzo Long March 2F/G dal centro di lancio satellitare ...

Stazione spaziale cinese in caduta sulla Terra - Cnr : pochi rischi d'impatto : La probabilità di essere colpiti da un frammento della Stazione spaziale è pari a 1 su 100.000 miliardi. Lo stesso vale per il rischio chimico dovuto a sostanze tossiche. Lo afferma il Laboratorio di Dinamica del Volo spaziale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) di Pisa.

Tutto quello che c’è da sapere sulla Stazione spaziale cinese che sta per cadere (anche) sull’Italia : Tiangong-1. Per chi non lo avesse mai sentito è il nome della prima stazione spaziale cinese e significa Palazzo celeste. È stata lanciata il 29 settembre 2011 e sta per cadere. Precisamente attorno al giorno di Pasqua e qualche pezzetto potrebbe arrivare anche sull’Italia. L’ALLARME DELLA PROTEZIONE CIVILE Già qualche giorno fa la Protezione civile ha diramato una circolare definendo molto remota la possibilità, ma comunque esistente l’ipotesi, ...

L’ultima cosa di cui preoccuparvi è la Stazione spaziale cinese che cadrà sulla Terra : Rientrerà nell'atmosfera tra qualche giorno, ma è una cosa che succede spesso con i veicoli spaziali The post L’ultima cosa di cui preoccuparvi è la stazione spaziale cinese che cadrà sulla Terra appeared first on Il Post.

Stazione spaziale pronta all’impatto : Roma, 26 mar. (AdnKronos) – La finestra di ‘arrivo’ sulla Terra della Stazione spaziale cinese Tiangong-1 (Palazzo Celeste) è al momento stimata dall’Agenzia spaziale Europea fra il 30 marzo e il 2 aprile. Nel suo ultimo aggiornamento online, l’Ufficio Detriti Spaziali del centro Esa-Esoc di Darmstadt, in Germania, ribadisce però che la previsione “è altamente variabile”. L’Esa ha aperto già da ...