Stasera in tv | programmi tv di oggi | lunedì 26 marzo 2018

Programmi TV di Stasera - lunedì 26 marzo 2018. Su Rai2 ultimo appuntamento con «Boss in Incognito» da Accumoli : Gabriele Corsi Rai1, ore 20.30: Mina l’aliena Non è facile ripercorrere 60 anni di carriera, 40 dei quali trascorsi lontano da riflettori e telecamere. Ci prova Vincenzo Mollica a parlare di Mina e a raccontare un fenomeno unico in una puntata speciale intitolata “Mina l’aliena” realizzata con una preziosa collaborazione tra Rai1 e Tg1. Una trasmissione in cui verrà presentato il racconto di Mina e della sua carriera con ...

Programmi TV di Stasera - domenica 25 marzo 2018 : Massimo Giletti, Non è L'Arena Rai1, ore 20.35: Che tempo che fa L’icona internazionale del cinema Alain Delon sarà ospite per la prima volta di Fabio Fazio. Inoltre la grande campionessa Sofia Goggia, nuovo simbolo dello sci italiano apparirà per la prima volta in tv dopo le vittorie olimpioniche. E ancora, nel giorno esatto in cui si festeggia il compleanno di Mina, ospite in studio il compositore e presentatore tv Massimiliano ...

Stasera in tv - 25 marzo 2018 : film in tv - programmi tv - serie tv - fiction - reality : Stasera in tv, 25 marzo 2018, su Rai Rai 1 Ore 20:35 Che tempo che fa. Fabio Fazio alla conduzione di un classico della tv, tra ...

Programmi TV di Stasera - sabato 24 marzo 2018. Alberto Angela racconta Alessandro Magno : Alberto Angela, Ulisse Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle Il terzo appuntamento con Ballando con le stelle vedrà protagonista come ballerina d’eccezione la famosa popstar Anastacia, una delle voci più apprezzate a livello mondiale. Queste le coppie che si sfideranno sulla pista da ballo: Akash Kumar – Veera Kinnunen; Massimiliano Morra – Sara Di Vaira; Nathalie Guetta – Simone Di Pasquale; Eleonora Giorgi – Samuel Peron; Amedeo Minghi ...

Stasera in tv - 23 marzo 2018 : film in tv - programmi tv - serie tv - fiction - reality : Stasera in tv, 23 marzo 2018, su Rai Rai 1 Alle ore 20:30 serata dedicata al calcio con la partita amichevole Internazionale 2018 ...

Programmi TV di Stasera - venerdì 23 marzo 2018. Su Canale5 «La Ragazza del Dipinto» : Gugu Mbatha-Raw in La Ragazza del dipinto Rai1, ore 20.45: Argentina – Italia Torna in campo la nazionale italiana. Dopo la delusione della mancata qualificazione ai Mondiali di Russia 2018, gli azzurri affrontano l’Argentina di Leo Messi e l’Inghilterra del ct Southgate. La Nazionale giocherà questa sera a Manchester contro l’Argentina, all’Etihad Stadium, la casa del City e martedì 27 marzo contro i padroni di ...

Programmi TV di Stasera - giovedì 22 marzo 2018. Su Canale5 «Tiramisù» : Vittoria Puccini in Tiramisù Rai1, ore 21.25: Don Matteo 11 - 1^Tv Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet del 2017, con Terence Hill, Nino Frassica. Prodotta in Italia. Dimmi chi sei: Mentre i Carabinieri indagano sull’omicidio di uno stimato chef, Cecchini capisce che tra il PM e la “Capitana” potrebbe esserci qualcosa di più di una semplice amicizia. Per far ingelosire Anna e far finalmente scattare la scintilla, il ...

Stasera in tv - 21 marzo 2018 : film in tv - programmi tv - serie tv - fiction - reality : Stasera in tv, 21 marzo 2018, su Rai Rai 1 Alle 21:25 Don Matteo11 Stagione 11 episodio 19 – Dimmi chi sei. Alle ore 22:20 ...

Stasera in tv - programmi tv di oggi giovedì 22 marzo : Sport in tv . Seconda serata F ilm . Codice 51 con Samuel L. Jackson, su Cine Sony alle 22:50; I cacciatori di tesori La leggenda perduta su Paramount Channel alle 23; Desideria: La vita ...

Stasera in tv - 21 marzo 2018 : film in tv | programmi tv | serie tv | fiction | reality : Stasera in tv, 21 marzo 2018, su Rai Rai 1 Alle 21:25 Don Matteo11 Stagione 11 episodio 19 – Dimmi chi sei. Alle ore 22:20 ...

Stasera in tv - 21 marzo 2018 : film in tv | programmi tv | serie tv | fiction | reality : Stasera in tv, 21 marzo 2018, su Rai Rai 1 I David di Donatello tornano su Rai Uno con una serata evento tutta dedicata al cinema, ...

Stasera in tv : programmi tv di questa sera mercoledì 21 marzo : Thirteen Days per Kevin Costner, su Rete 4 alle 22:45; Bronte Cronaca di un massacro che i libri di storia non hanno raccontato su Iris alle 23; Elizabethtown con Orlando Bloom, Kirsten Dunst, ...

Stasera in tv - 21 marzo 2018 : film in tv - programmi tv - serie tv - fiction - reality : Stasera in tv, 21 marzo 2018, su Rai Rai 1 I David di Donatello tornano su Rai Uno con una serata evento tutta dedicata al cinema, ...

Programmi TV di Stasera - mercoledì 21 marzo 2018. Su Rai2 «Il Cacciatore» : Roberta Caronia in Il Cacciatore Rai1, ore 21.25: 62° Premio David di Donatello Sarà Carlo Conti il “gran cerimoniere” della 62ª edizione dei Premi David di Donatello. Una grande serata di spettacolo per celebrare e festeggiare il cinema italiano, con le attrici, gli attori, i registi e tutti i professionisti che hanno dato vita con i loro film ad una stagione di emozioni sul grande schermo. Quest’anno la cerimonia di premiazione sarà ...