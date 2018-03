Star Wars is Back! A Monza una galassia di mattoncini

Il gioco di Star Wars in sviluppo presso EA sarà un open world? : presso la divisione interna di EA ci sarebbe un gioco in sviluppo, quello che per nome in codice aveva "Ragtag" riporta Resetera.Questo nome identificava un action game in terza persona da parte di Visceral, ma ora sappiamo Visceral Games essere stata chiusa per cui il progetto è stato affidato ad un altro studio di EA.A far pensare che il gioco in questione sarà un open world è un annuncio di lavoro da parte di EA. Naturalmente si tratta di ...

Nuovo Star Wars sulla scena videoludica? EA alla ricerca di personale specifico : Un finale di 2017 non proprio felicissimo per il binomio Electronic Arts e Star Wars, con il publisher statunitense che si è visto piovere addosso una vera marea di critiche per la sua politica spregiudicata in materia di microtransazioni. Un'eccessiva invasività che è costato un bel po' (in termini economici) a Star Wars Battlefront 2, sebbene le correzioni apportate in corso d'opera abbiano poi riportato la situazione alla normalità, con gli ...

Starcraft II Nation Wars V : l’Italia debutta questa sera contro la Francia : Il Nation Wars, la cui quinta edizione è in corso in questi giorni, è un torneo di Starcraft II organizzato annualmente dalla francese O’Gaming.tv con una particolare formula a “nazioni”, che si differenzia dai normali tornei dello strategico Blizzard dove i player partecipano singolarmente. Ogni nazione è rappresentata da 3 player titolari più una riserva, scelti mediante votazione online nel periodo antecedente la ...

Un'altra rivoluzione per Star Wars Battlefront II : sbloccati tutti gli eroi : Non si può di certo affermare che EA e DICE siano state con le mani in mano di fronte alle tante critiche piovute addosso a Star Wars Battlefront II. Allo stesso tempo l'opinione di molti è che in un certo senso sia troppo tardi per cercare di recuperare quei giocatori che hanno abbandonato il titolo o che non lo hanno ancora acquistato.La scorsa settimana vi avevamo parlato dell'importante patch riguardante il sistema di progressione in uscita ...

Nuovo update Star Wars Battlefront 2 al 22 marzo - EA regala contenuti : Un lancio non proprio entusiasmante quello che ha visto la comparsa di Star Wars Battlefront 2 sul mercato: lo sparatutto sci fi ispirato alla saga cinematografica partorita dal genio di George Lucas è stato infatti sommerso di critiche da parte dei fan del primo capitolo, che sostanzialmente si sono visti traditi inaspettatamente da Electronic Arts, rea di aver inserito nel titolo microtransazioni che operavano in maniera eccessivamente ...

Star Wars Battlefront II : il tanto discusso sistema di progressione verrà modificato drasticamente : Uno degli aspetti più criticati di Star Wars Battlefront II è stato sicuramente il suo sistema di progressione ma fortunatamente EA sembra quanto meno aver fatto tesoro dei suoi errori passati ed ha annunciato che con la prossima patch del 21 marzo questo sistema verrà totalmente rivisto.Come ha infatti riportato Polygon, sembra che le Carta Stellare non richiederanno più di passare attraverso loot crate casuali e potranno essere ottenute ...

I robot di Star Wars prime star del Ferrara Film Festival : Stasera scatta la terza edizione della rassegna con ospite Reggiani. Il direttore artistico: 'L'obiettivo è far divertire gli appassionati'

Tornano i loot box in Star Wars Battlefront 2 - dettagli sul nuovo sistema di progressione : Electronic Arts non vuole smettere di usare loot box. Intrappolata tra il desiderio di fare soldi ed evitare lo scontento dei giocatori, il publisher ha annunciato di aver rielaborato tutti i sistemi di progressione e microtransazione di Star Wars Battlefront 2. Lo sparatutto di fantascienza ambientato nella galassia di proprietà della Disney, avrà ancora dei loot box, ma ora contengono solo oggetti cosmetici, riporta Venturebeat. Gli ...

Luke e Leia al Lato Oscuro della Forza e Darth Maul come Jedi : le imperdibili concept art del mai realizzato Star Wars Battlefront 4 : Prima che Star Wars Battlefront passasse nelle mani di EA e DICE e che Star Wars Battlefront II entrasse nel vortice delle critiche per le microtransazioni proposte, questa sorta di miniserie videoludica era in mano ai ragazzi di Free Radical Design. Del cancelLato Star Wars Battlefront III abbiamo parLato in più di un'occasione ma Star Wars Battlefront 4 rimaneva un'incognita non da poco. Almeno fino a quando sono comparse in rete una serie ...

Disneyland Paris si espande e apre a Marvel - Frozen e Star Wars : ... si svolgerà l'evento stagionale Estate dei Super Eroi Marvel proprio a Disneyland Paris, e sarà il momento in cui gli ospiti potranno incontrare i loro eroi preferiti e assistere a nuovi spettacoli ...

Disneyland Resort - il cantiere della nuova area dedicata a Star Wars : Non sarà pronto prima del 2019, ma i fan di Guerre stellari possono già iniziare a sognare ad occhi aperti. Disney Parks ha permesso a un drone curioso di sorvolare il cantiere del suo Disneyland Resort di Anaheim, in California, e di svelare in anteprima i lavori della nuova espansione Star Wars: Galaxy’s Edge: una tra le aree tematiche più grandi della storia dei parchi Disney, con oltre 56 mila metri quadrati dedicati alle avventure di ...

Da Solo : A Star Wars Story - la cabina del Millennium Falcon da salotto : Dopo anni di action figure (anche di dimensioni ‘reali’), spade laser, e modellini da collezione, è arrivato il gadget definitivo per i cultori di Star Wars: vuoi non avere in salotto il Millennium Falcon? L’astronave intera di Han Solo occuperebbe troppo spazio, ma adesso si può almeno puntare sulla cabina di pilotaggio. La LucasFilm ha infatti svelato quale sarà il cartonato di promozione per l’uscita di Solo: A Star ...

Star Wars - per Mark Hamill - alias Luke Skywalker - una stella sulla Walk of Fame : La celebre passerella di Hollywood dove ogni mattonella è dedicata a una Star del mondo dello spettacolo, si è arricchita di un tassello. Alla cerimonia di inaugurazione della stella erano presenti ...

Star Wars : Jon Favreau scriverà e produrrà la Serie TV : ... riferendosi al fatto che la Serie è destinata a una nuova piattaforma di video in streaming che Disney lancerà nel 2019. "L'apporto di Jon è un perfetto mix di talento nella produzione e nella ...