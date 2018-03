Standard & Poor' s promuove la Spagna

Elezioni 2018 - Standard & Poor's rassicura : Nessun impatto su rating Italia : Teleborsa, - Il risultato delle Elezioni politiche in Italia "non dovrebbe avere alcun impatto immediato sul rating sovrano dell'Italia. La rassicurazione arriva da Standard & Poor's che specifica che ...

Elezioni - Standard & Poor's : Italia non smantelli riforme fatte : Milano, 17 gen. (askanews) - "Cosa succederà dopo marzo 2018? È sempre stato molto difficile capire cosa succede alle Elezioni in Italia, però abbiamo sempre visto che poi l'economia procede comunque, anche se forse meno rapidamente di quanto sperato. Come agenzia di rating non commentiamo mai le promesse elettorali, ma solo i fatti. Oggi il nostro outlook sull'Italia è ...

