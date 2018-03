Spread chiude in lieve rialzo a 138

Spread chiude stabile a 135 punti base : ANSA, - ROMA, 23 MAR - Chiusura stabile per lo Spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 135 punti base , stesso livello della chiusura di giovedì. Il rendimento del decennale è pari all'1,87%.

Spread Btp chiude a 133 punti base : ROMA, 21 MAR - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in lieve rialzo a 133 punti base dai 131 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è all'1,92%.

ANSA, - ROMA, 20 MAR - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in calo a 131 punti base da 139 di ieri, col rendimento del decennale del Tesoro all'1,88%. 20 marzo 2018

Spread Btp chiude in rialzo a 135 punti : ANSA, - ROMA, 8 MAR - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 135 punti base dai 130 di ieri, con un rendimento all'1,97%.

ANSA, - ROMA, 7 MAR - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in calo a 129,7 punti base dai 132 della chiusura di ieri, con un rendimento all'1,95%. 7 marzo 2018

ANSA, - ROMA, 6 MAR - Lo Spread tra il Btp e il Bund chiude in calo a 132 punti base dai 135 punti di ieri. Il tasso sul decennale del Tesoro scende all'1,98%. 6 marzo 2018

ANSA, - ROMA, 1 MAR - Lo Spread tra il Btp e il Bund chiude in calo a 130 punti dai 132 della chiusura di ieri, con un rendimento in discesa all'1,94% , dall'1,97% di ieri, . 1 marzo 2018