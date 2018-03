Spostati i concerti di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli per uno speciale TV | nuove date

optimaitalia

(Di lunedì 26 marzo 2018) Sono statidiin programma a Roma e a Milano ad aprile. Gli artisti e l'organizzazione dei due eventi comunicano ai fan che per esigenze televisive è necessario spostare i duedi un mese e in location più piccole.Dopo aver condiviso il percorso all'interno dei Pooh e la recente partecipazione al Festival di Sanremo 2018, nella categoria dei Campioni,approdano in televisione per unostraordinario interamente dedicato alla loro musica e alla loro carriera che dura da oltre 50 anni.Loverrà registrato durante i live in programma a Milano e a Roma ma vengono cambiate oggi le location e rimandati di un mese. Il concerto atteso al Mediolanum Forum di Assago viene spostato al 15 maggio al Teatro degli Arcimboldi di Milano e il concerto in programma al Palalottomatica ...