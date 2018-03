Sport | una camminata giornaliera migliora la qualità di vita | ecco tutti i consigli utili

Pinova Val Venosta : il frutto sano dello Sportivo - una fonte di energia naturale : frutto genuino, facilmente digeribile, dissetante e assolutamente naturale, la Pinova Val Venosta aiuta a vincere la fatica donando nuove energie, grazie anche ai micronutrienti in essa contenuti ed alla sensazione di freschezza subito disponibile al primo morso. La Pinova Val Venosta è un frutto ricchissimo di fibre, che saziano a lungo e con pochissime calorie, circa 70kcal per frutto. Al suo interno, un concentrato di preziosi elementi ...

Torre Annunziata - Centro oncologico - impianto Sportivo e parcheggio privato : il Consiglio comunale approva : Quello che disciplina le riprese audiovisive e diffusione in streaming delle sedute dell'Assise cittadina ; quello per il funzionamento del Forum dei Giovani , modifica, ; quello per il funzionamento ...

Incidente mentre traSportano detenuto in Tribunale : morto un carabiniere - otto feriti : Terribile Incidente oggi venerdì 23 marzo 2018, sulla statale 231 in borgata San Martino di Bra (Cuneo). Un appuntato dei carabinieri, Alessandro Borlengo, 43 anni, è morto mentre stava trasportando un...

BRA - CARABINIERE MUORE IN INCIDENTE STRADALE/ TraSportavano detenuto in tribunale - grave collega : INCIDENTE STRADALE: ultime notizie di oggi, 23 marzo 2018. Borgo San Martino di Bra, auto dei Carabinieri fuori strada, morto un militare, feriti altri due colleghi ed un detenuto.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 18:54:00 GMT)

UFFICIALE : istituito il fondo maternità per le atlete! Più diritti per le Sportive dilettanti - una tutela dallo Stato : Ora è UFFICIALE: è Stato istituito il fondo maternità per le atlete. La firma del ministro dell’economia Pier Carlo Padoan sul decreto ha aperto una frontiera nello sport femminile del nostro Paese. Si tratta di un vero e proprio passo in avanti, un autentico sostegno per le sportive, considerate dilettanti dalla legge e quindi senza alcun diritto. Il fondo (tre milioni di euro per il primo anno) permetterà alle atlete di affrontare la ...

Torre Annunziata - Nuovo impianto Sportivo a Rovigliano e polo oncologico - discussione in Consiglio comunale : L'Assise, oltre all'approvazione del regolamento sulla diffusione in streaming e sulle riprese audio-video delle sedute , dovrà anche discutere sulla realizzazione del polo oncologico di eccellenza ...

Brindisi - abusi su una 13enne : arrestato dirigente associazione Sportiva : L'uomo accusato di averla molestata sessualmente per mesi nel corso delle attività dell'associazione sportiva che dirigeva e di cui la minorenne faceva parte.Continua a leggere

Abusi sessuali su una 13enne : arrestato presidente di una società Sportiva - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : Molestie, ripetute, nei confronti di una ragazzina appena tredicenne, iscritta all'associazione sportiva dilettantistica di cui il presunto «orco» è il presidente: con l'accusa di pedofilia è stato ...

Brindisi - abusi su una 13enne : arrestato il presidente di un'associazione Sportiva : Determinante la denuncia dei genitori della vittima. Al 48enne è contestata l'aggravante di aver abusato della propria funzione: la minorenne gli era affidata...

Brindisi - presidente associazione Sportiva arrestato per abusi su una 13enne : Il presidente di un’associazione sportiva di Oria (Brindisi), un uomo di 48 anni, è stato arrestato con l’accusa di aver abusato di una tredicenne. Nei suoi confronti i poliziotti della Squadra Mobile di Brindisi hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a firma del gip Tea Verderosa, su richiesta del pm Paola Palumbo. L’uomo è accusato di pedofilia. A quanto si è appreso, le indagini sono partite dalla denuncia dei ...

Abusi su una ragazzina 13enne - arrestato per pedofilia il presidente di un'associazione Sportiva : Un uomo di 48 anni, presidente di un'associazione sportiva di Oria (Brindisi), è stato arrestato con l'accusa di pedofilia, per aver abusato di una tredicenne. A quanto si è...

Annunciata una nuova data di Laura Pausini nei palaSport : info biglietti in prevendita : La nuova data di Laura Pausini è stata Annunciata. Dopo la leg nei palasport che ha reso nota durante la conferenza stampa di presentazione del disco, l'artista ha raddoppiato la data al Mediolanum Forum di Assago dell'8 settembre con un nuovo concerto in programma il 9 ottobre nella medesima location. I biglietti sono in prevendita esclusiva per gli iscritti al Fan Club a partire dalle 17 del 20 marzo. La vendita speciale proseguirà per le ...

DOTTOR FAGGIANO. CONGRATULAZIONI AL DS CROCIATO CHE SI E' LAUREATO IN SCIENZE MOTORIE CON UNA TESI SU Sport E DISABILITA' : CONGRATULAZIONI AL DS CROCIATO CHE SI E' LAUREATO IN SCIENZE MOTORIE CON UNA TESI SU SPORT E DISABILITA' sembra essere il primo su Stadio Ennio Tardini Parma....

Ancona - il cadavere di una neonata trovato su nastro traSportatore dei rifiuti : Il corpicino di una neonata è stato scoperto in una ditta di trattamento rifiuti di Ostra, in provincia di Ancona, su un nastro trasportatore. L'attività è stata immediatamente bloccata e sono stati ...