Spesometro | la scadenza si avvicina | quali sono i dati da comunicare

Spesometro - scadenza slitta al 6 aprile : slitta al 6 aprile la scadenza per lo Spesometro, versione light, ovvero la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017. Il 6 aprile è uguale anche per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e per le relative variazioni. A stabilire la scadenza è il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 febbraio scorso, che arriva dopo i problemi del sistema informatico dello scorso ...