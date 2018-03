Spartak Mosca | Carrera | ' Ritorno in Italia? Sto bene qui'

Probabili Formazioni Lokomotiv Mosca-Spartak Mosca - Russia Premier League 04-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Lokomotiv Mosca-Spartak Mosca, 21^ Giornata di Russia Premier League 2017/2018, ore 14.30: analisi e pronostico. Alla RZD Arena di Mosca, è in programma il big match della ventunesima giornata di Russia Premier League tra Lokomotiv Mosca e Spartak Mosca. Derby di Mosca dai mille risvolti e motivi d’interesse per la formazione di Jurij Sëmin, la capolista del torneo con 45 punti e che vorrà mantenere ...

Calciomercato Spartak Mosca : continua il pressing per Adem Ljajic : A poche ore dalla chiusura del mercato russo continua il pressing dello Spartak Mosca per Adem Ljajic. Lo Spartak Mosca è determinato ad acquistare un’attaccante importante per il finale di stagione. Si tratta dell’attaccante ventiseienne del Torino Adem Ljajic. Il club russo è molto attivo sul mercato italiano e dopo aver accolto anche il difensore del Napoli, Nikola Maksimovic, in prestito vuole assicurarsi anche Ljajic. Già ...

Video/ Athletic Bilbao Spartak Mosca (1-2) : highlights e gol della partita (Europa league - sedicesimi) : Video Atheltic Bilbao Spartak Mosca (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita dei sedicesimi di Europa league. Gli spagnoli perdono ma passano agli ottavi di finale(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 09:44:00 GMT)

Europa League - Scontri a Bilbao prima di Athletic-Spartak Mosca tra le tifoserie. I VIDEO : Tanta agitazione nelle ore precedenti la gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra Athletic Bilbao e Spartak Mosca. La possibilità di Scontri era stata ampiamente preventivata ...

Torino - Ljajic verso lo Spartak Mosca : Archiviata la sconfitta nel derby, il Torino guarda al futuro e pure al mercato. Nelle prossime ore ci potrebbero essere novità legate al futuro di Ljajic. Il serbo, dall'arrivo di Mazzarri, non ...

Probabili Formazioni Spartak Mosca-Athletic Bilbao - Europa League 15-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Spartak Mosca-Athletic Bilbao, Andata Sedicesimi di Finale di Europa League 2017/2018, ore 19.00: Carrera e Ziganda in campo con il 4-2-3-1. L’Europa League entra nel vivo con l’andata dei sedicesimi di finale. I campioni di Russia dello Spartak Mosca ospiteranno alla Otkrytiye Arena i baschi dell’Athletic Bilbao. I padroni di casa, allenati da Massimo Carrera, si sono piazzati al terzo posto ...