Spalletti ‘vota’ Gasperini | i tifosi dell’Inter non la prendono bene

(Di lunedì 26 marzo 2018) Max Allegri ha vinto la Panchina d’Oro, alle spalle il tecnico dell’Atalanta, proprio a margine della consegna del premio, ha confessato di avere dato la sua preferenza a Gian Piero. “Socosa deve fare un allenatore per concorrere per certi premi, mi avrebbe fatto piacere se avesse vinto Gian Piero. L’anno scorso ha fatto un grandissimo lavoro”. Le dichiarazioni dihanno fatto storcere il naso aidell’Inter, negli ultimi anni infattinon ha parlato positivamente dell’esperienza in nerazzurro ed ila vedono come una mancanza di rispetto. L'articolo‘vota’: idell’Inter non lasembra essere il primo su CalcioWeb.