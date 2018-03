Spalletti | “scudetto? Tra Napoli e Juve deciderà il campionato”

calcioweb.eu

(Di lunedì 26 marzo 2018) Nella lotta per lo scudetto frantus, "credo che sia molto difficile fare previsioni perché sono due situazioni differenti per quello che sono i principi che hanno le due squadre. Però tutte e due hanno grandi potenzialità. Secondo me nonlo scontro diretto, decide il campionato, decideranno le partite che mancano". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spaletti parlando con i giornalisti al Centro Tecnico Federale di Coverciano (Firenze) a margine della cerimonia di consegna dei premi Panchina d'oro per la stagione 2016/17.