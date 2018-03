Spalletti | “ci giochiamo qualificazione in Champions League”

calcioweb.eu

(Di lunedì 26 marzo 2018) “Timori nerazzurri? Nessuno. Gli aspetti che mi danno fiducia è che ho visto cose importanti ritrovate e ho visto anche cose nuove; e ce l’andiamo a giocare laalla prossimaLeague contro degli avversari forti che stanno passando anche loro un periodo interessante, positivo. E’ difficile però arrivare nelle prime quattro posizioni”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Luciano Spaletti parlando con i giornalisti al Centro Tecnico Federale di Coverciano (Firenze) a margine della cerimonia di consegna dei premi Panchina d’oro per la stagione 2016/17. “Secondo me come Inter siamo ancora in tempo per evidenziare una qualità costante di squadra, un lavoro effettuato e che sul quale ci si possa costruire qualcosa e che poi tale cosa emerga -ha aggiunto-. Un qualcosa di più basato e radicato”. Ai cronisti che gli ...