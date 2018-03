Spagna | Valdegamberi Gruppo Misto Veneto | arresto Puigdemont colpo mortale per Europa

meteoweb.eu

(Di lunedì 26 marzo 2018) Venezia, 26 mar. (AdnKronos) – ‘Il silenzio e l’indifferenza delle Istituzioni europee di fronte ai gravi fatti rappresentati dagli arresti politici del polacco Mateusz Piskorski, da due anni in carcere senza alcun processo, e del catalano Carles, in questi giorni, segnano unalla credibilità delle Istituzioni europee”. Sono le affermazioni del Consigliere regionaleStefano) che in una nota aggiunge: ‘Come si può accusare di mancanza di democrazia la Russia di Putin quando ini politici finiscono in carcere per le proprie idee o per le iniziative politiche pacifiche e democratiche? Il politico Piskorski, che conosco personalmente, è stato incarcerato senza processo, isolato, con la vaga accusa di essere una spia russo-cinese”. “La verità è che manifestava pacificamente contro ...