Southgate | Italia in rinnovamento | Buffon una leggenda

Southgate : “flop Italia? Solo perchè ha trovato la Spagna” : “Io non penso che l’Italia sia messa così male come dicono. Non è ai Mondiali Solo perché era nel gruppo della Spagna. Per noi sarà un ottimo test”. Lo dice il ct dell’Inghilterra, Gareth Southgate, alla vigilia dell’amichevole con gli azzurri a Wembley. “L’Italia è una nazione orgogliosa dal punto di vista calcistico e non verrà a Wembley per fare da comparsa”, avverte Southgate in conferenza ...

