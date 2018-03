Southgate | “flop Italia? Solo perchè ha trovato la Spagna”

calcioweb.eu

(Di lunedì 26 marzo 2018) “Io non penso che l’sia messa così male come dicono. Non è ai Mondialiperché era nel gruppo della Spagna. Per noi sarà un ottimo test”. Lo dice il ct dell’Inghilterra, Gareth, alla vigilia dell’amichevole con gli azzurri a Wembley. “L’è una nazione orgogliosa dal punto di vista calcistico e non verrà a Wembley per fare da comparsa”, avvertein conferenza stampa. “I cambiamenti sono la naturale conseguenza della mancata qualificazione, ma hanno buoni giocatori. Inoltre, ho già affrontato le squadre di Di Biagio e sono sempre bene organizzate. L’è sempre molto attenta ai dettagli e sono sicuro che ci presserà con più intensità rispetto a quanto ha fatto l’Olanda”, dice riferendosi alla precedente amichevole di Amsterdam, vinta dagli inglesi per 1-0. (AdnKronos) L'articolo ...