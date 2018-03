Sopravvissuta all’olocausto assassinata per antisemitismo a 85 anni

Liliana Segre – Sopravvissuta all’olocausto – è stata nominata Senatrice a vita da Sergio Mattarella : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato Senatrice a vita Liliana Segre. Segre, che ha 87 anni, fu internata nel campo di concentramento nazista di Auschwitz nel 1943, quando aveva 13 anni. The post Liliana Segre – sopravvissuta all’Olocausto – è stata nominata Senatrice a vita da Sergio Mattarella appeared first on Il Post.