“Sono devastata | scusate” Laura Pausini in lacrime per Fabrizio Frizzi | le immagini

caffeinamagazine

: RT @lameduck1960: Sono devastata. Quantunque, non perdiamo la speranza. Potrà riprovarci al suo paese. - gmlavolpe : RT @lameduck1960: Sono devastata. Quantunque, non perdiamo la speranza. Potrà riprovarci al suo paese. - francesco_c_69 : RT @lameduck1960: Sono devastata. Quantunque, non perdiamo la speranza. Potrà riprovarci al suo paese. - Adelchi16 : RT @lameduck1960: Sono devastata. Quantunque, non perdiamo la speranza. Potrà riprovarci al suo paese. -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Una notizia che ha commosso l’Italia intera quella della morte di, conduttore amatissimo dal pubblico per la sua simpatia mai sopra le righe, la sua grande educazione, la capacità di far sorridere e appassionare con una televisione molto in contrasta con quella urlata e polemica che troppo spesso anima i palinsesti. A dare l’annuncio della sua scomparsa, a 60 anni, la moglie Carlotta, il fratello Fabio e i parenti, tutti stravolti nell’annunciare il grave lutto che li aveva da poco colpiti. Quella stessa famiglia alla qualesi era aggrappato quando, mesi fa, era stato colpito da un brutto malore mentre si trovava negli studi de L’Eredità, un episodio dal quale si era ripreso ma che era suonato come un brutto campanello d’allarme. Il ricovero, una serie di esami, le terapie, poi il ritorno su Rai1, al timone sempre della sua ...