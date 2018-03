“Sono bravo | seguo le cure e…” | Fabrizio Frizzi | le ultime parole a Raffaella Carrà

caffeinamagazine

: Quanto dolore. 'Sono bravo seguo le cure e ce la farò ' Così mi ha detto giorni fa. Prego piangendo una persona per… - raffaella : Quanto dolore. 'Sono bravo seguo le cure e ce la farò ' Così mi ha detto giorni fa. Prego piangendo una persona per… - SerieA_TIM : ??? @Pavoletti è il miglior marcatore della #SerieATIM per quanto riguarda i gol di testa (7 sigilli su 8): 'un pri… - Inter : #Spalletti: 'Uno come #Perisic lo vorrei sempre allenare. Ci sono dei periodi in cui non va come vorremmo ma bisogn… -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Il mondo dello spettacolo stamattina si è svegliato con una notizia tremenda:è morto. Il conduttore gentiluomo, volto storico dei programmi Rai più famosi e amatissimo dal pubblico per la sua simpatia e il suo modo di fare sempre garbato, mai sopra le righe, è stato stroncato da un’emorragia cerebrale all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Lo scorso febbraio aveva compiuto 60 anni, lascia la moglie Carlotta Mantovan e la figlia Stella, 5 anni.era stato colto da un malore a ottobre 2017, un’ischemia durante la registrazione di una puntata de ‘L’Eredità’ e per diverso tempo è rimasto ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma. In quel periodo di degenza, l’ha sostituito l’amico e collega Carlo Conti alla guida della sua trasmissione. Lo stesso Conti che oggi non si capacita e che sui social lo saluta così: ...