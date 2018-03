“Soltanto un’influenza | vada a casa” L’errore choc dei medici | un caso italiano | andato

caffeinamagazine

(Di lunedì 26 marzo 2018) Unche aveva fatto discutere e infuriare gli utenti italiani, una morte assurda e drammatica che poteva essere evitata e che invece, purtroppo, è avvenuta sotto gli occhi di genitori disperati che hanno visto morire la loro piccola per un gravedi malasanità. Una vicenda che ora è arrivata alla sua conclusione, dopo una battaglia condotta nelle aule di tribunale. Duegià condannati in via definitiva per omicidio colposo dovranno infatti rimborsare all’Asl 10 di Firenze oltre mezzo milione di euro, i soldi che la sanità pubblica ha pagato alla famiglia di una bambina che era morta dopo quaranta giorni di ricovero all’ospedale pediatrico Meyer. I due sono ritenuti responsabili della morte della ragazzina, scomparsa a undici anni. Nessuno era stato in grado di diagnosticarle per tempo un attacco di appendicite acuta. A ricostruire la vicenda è il ...