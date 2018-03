Sollevamento pesi | Europei 2018 | programma | orari e tv di lunedì 26 marzo Tutti gli

Sollevamento pesi - Europei 2018 : Italia subito all’assalto del podio con le sorelle Pagliaro e Mirco Scarantino : A Bucarest, quest’oggi, prenderanno il via i Campionati Europei 2018 di Sollevamento pesi, la prima competizione internazionale di spessore cui sarà impegnata la nazionale Italiana, che si schiererà al via con otto atleti, due uomini e sei donne, tutti con possibilità di andare a medaglia, già a partire dalle prime gare odierne. Nella 48 kg femminili, infatti, saranno impegnate a partire dalle 17.00 Italiane Alessandra e Genny Pagliaro. La ...

Sollevamento pesi - Europei 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Mirco Scarantino e Giorgia Bordignon le punte azzurre - ma non solo : Settimana prossima Bucarest sarà teatro dei Campionati Europei 2018 di Sollevamento pesi: l’Italia si presenterà con diverse carte potenzialmente da medaglia sia in campo maschile che in campo femminile. Andiamo a vedere quali azzurri possono puntare al podio e con che potenzialità. A partire, ovviamente, da Mirco Scarantino. Il nisseno partirà come grande favorito per uno storico tris nella categoria fino a 56 kg maschile, con lo spagnolo ...

Sollevamento pesi - Europei 2018 : i favoriti di tutte le categorie maschili e femminili. Tante possibilità di medaglia per l’Italia : Bucarest, capitale della Romania, ospiterà i Campionati Europei di Sollevamento pesi 2018, in programma dal 26 marzo al 1° aprile. Andiamo a scoprire di seguito tutti i favoriti di ciascuna categoria maschile e femminile, con le relative possibilità di medaglia per l’Italia. 48 KG DONNE Vincitrice del titolo continentale lo scorso anno a Spalato, l’esperta francese Anaïs Michel partirà con i favori del pronostico anche in questa ...

Sollevamento pesi - Europei 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Scarantino - Bordignon e Pagliaro le punte azzurre : Settimana prossima, a partire da lunedì, Bucarest ospiterà i Campionati Europei 2018 di Sollevamento pesi. Sono otto, al momento, gli italiani iscritti alla rassegna continentale: andiamo a vedere di ognuno quali possono essere le ambizioni, con diversi atleti in odore di medaglia e magari anche di oro. DONNE GENNY Pagliaro: di fatto, il capitano della squadra. Esperta in campo internazionale, due volte sul tetto d’Europa tra le Senior. ...

Sollevamento pesi - Europei 2018 : Mirko Zanni - uno strappo da protagonista per continuare a crescere : Sesto nella scorsa edizione, Mirko Zanni si presenterà ai Campionati Europei 2018 di Sollevamento pesi, che si svolgeranno settimana prossima a Bucarest in Romania, come uno dei potenziali outsider nella categoria fino a 69 chilogrammi. Non sarà facile puntare alle medaglie dato l’alto livello degli avversari, ma l’azzurro ha tutte le carte in regola per provare quantomeno ad inserirsi nella lotta per il podio nel totale, mentre ...

Sollevamento pesi - Europei 2018 : Genny e Caterina Pagliaro - sorelle a caccia di una medaglia nei -48 kg : Saranno impegnate assieme, lunedì prossimo, nella categoria fino a 48 kg. Alessandra e Genny Pagliaro, rispettivamente classe 1997 e 1988, si giocheranno le medaglie, nella speranza di riuscire a salire entrambe sul podio ai prossimi Europei, che si disputeranno a Bucarest proprio la prossima settimana. Sulla carta Genny, che ha un palmares internazionale di altissimo livello, ha maggiori possibilità rispetto alla sorella di puntare ad un ...

Sollevamento pesi - Europei 2018 : Mirco Scarantino per confermarsi sul trono continentale : Lunedì 26 marzo da Bucarest prenderanno il via i Campionati Europei 2018 di Sollevamento pesi. La capitale rumena ospiterà la competizione continentale e già dal primo giorno di gare l’Italia si giocherà una delle più importanti carte da medaglia: Mirco Scarantino, due volte campione in carica nella 56 kg. Anche in quest’occasione il nisseno si presenterà in pedana come il grande favorito e uomo da battere, anche considerando la ...

Sollevamento pesi - Europei 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Bucarest ospiterà gli Europei 2018 di Sollevamento pesi dal 26 marzo al 1° aprile. La capitale rumena incoronerà i nuovi Campioni continentali. L’Italia proverà a essere protagonista con le sue stelle come Nino Pizzolato e Mirko Scarantino. Di seguito il calendario completo, il Programma dettagliato e tutti gli orari degli Europei 2018 di Sollevamento pesi. Attendiamo conferme sulla trasmissione televisiva e streaming. Gli orari sono ...

Sollevamento pesi - Europei 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Gli Europei 2018 di Sollevamento pesi si disputeranno a Bucarest (Romania) dal 26 marzo al 1° aprile. La settimana di Pasqua assegnerà i titoli continentali di questa disciplina olimpica. L’Italia proverà a essere protagonista con le sue stelle come Nino Pizzolato e Mirko Scarantino. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari degli Europei 2018 di Sollevamento pesi. Attendiamo conferme sulla conferme ...

Sollevamento pesi : assegnati i titoli italiani al femminile. Entusiasmante il duello tra Genny e Alessandra Pagliaro : I Campionati italiani di Sollevamento pesi si sono conclusi quest’oggi dopo una lunga giornata dedicata alle gare femminili. È stato un weekend importante quello tenutosi al Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito alla Cecchignola di Roma, in preparazione degli Europei di fine marzo a Bucarest. Tanti i duelli che hanno entusiasmato gli spettatori presenti, come il confronto tra le sorelle Pagliaro sulla pedana della categoria 48 kg. Nello ...