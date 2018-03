Sky tratta con Open Fiber per approdare sulla banda ultra-larga

Sky in trattativa con Open Fiber per approdare sulla banda ultra-larga : Trattative avanzate con Open Fiber per lanciare la versione internet del decoder Q di Sky e rendere visibile in streaming l'intera offerta oggi trasmessa solo via satellite. L'articolo Sky in trattativa con Open Fiber per approdare sulla banda ultra-larga è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tatxo Benet (MediaPro) : «I tifosi pagheranno di meno - apertissimi a trattare con Sky» : Tatxo Benet, 65enne capace di fondare insieme al socio Jaume Roures uno dei principali gestori di diritti in ambito sportivo, ha le idee chiarissime nell'intervista pubblicata oggi su Repubblica: «anche perché tutto è stato fatto in accordo con il bando della Lega». Per il via libera dell'Antitrust forse servirà aspettare il voto d...

La Serie A tratta con Mediapro ma intanto prepara il terzo bando e apre a Sky : Se il negoziato con Mediapro non dovesse andare in porto la Serie A lancerebbe un terzo bando per i diritti tv del campionato per il triennio 2018-2021 L'articolo La Serie A tratta con Mediapro ma intanto prepara il terzo bando e apre a Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv - no a Sky e Mediaset. La Lega di serie A tratta con MediaPro : La Lega serie A ha deciso di non assegnare i Diritti tv a Sky e Mediaset al termine delle trattative private che hanno portato a offerte complessive per circa 830 milioni di euro da parte delle due emittenti. Fallito il bando per gli operatori tradizionali, ora l'assemblea della Lega procede con la valutazione dell'offerta degli spagnoli di MediaPro, unico soggetto a partecipare al bando subordinato dedicato agli intermediari indipendenti.Oltre ...

