Siria | Saviano racconta il dramma della guerra E l’appello della ragazzina chiusa nel

Il racconto di Saviano della guerra in Siria : 'Era la terra dei bambini' : Un colpo fortissimo allo stomaco il lungo monologo di Roberto Saviano a Che Tempo che Fa su Rai 1. Corredato di immagini strazianti - per questo mandato in onda con numerosi avvertimenti dopo le 22.30 ...

La guerra in Siria secondo Saviano. Fazio 'Immagini dure - scusateci'. Il video della bambina che chiede aiuto : La guerra in Siria , l'inferno della Ghouta a Damasco , spiegata da Roberto Saviano . Una guerra, che come tutte le guerre, ha buoni e cattivi. E vittime che, purtroppo sono quasi sempre i bambini. ...

Che Tempo che Fa - diretta 25 marzo 2018 | Saviano e la Guerra in Siria : [live_placement] Che Tempo che Fa, diretta 25 marzo 2018 | Anticipazioni Che Tempo Che Fa per la domenica delle Palme, 25 marzo 2018, ritrova Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback su Rai 1 dalle 20.30 e in livebloggling su TvBlog. Come sempre il programma si articola in due parti, con le interviste all'inizio e il Tavolo in seconda (eterna) serata.prosegui la letturaChe Tempo che Fa, diretta 25 marzo 2018 | Saviano e la ...

CHE TEMPO CHE FA / Ospiti e diretta : la questione Siriana e il monologo di Saviano (25 Marzo 2018) : Che TEMPO che fa, le anticipazioni di domenica 25 Marzo: insieme a Fabio Fazio anche Roberto Saviano, Maneskin ed Enrico Brignano, Suor Cristina, Vincenzo Salemme e altri Ospiti.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 23:01:00 GMT)