Sindaco Lampedusa | Con chiusura hotspot torna la tranquillità

Migranti : Sindaco Lampedusa - bene lavori hotspot - correggere errori passato : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - "Le decisioni assunte al Viminale sulla chiusura temporanea dell’hotspot di Lampedusa per consentire i lavori di ristrutturazione confermano quello che sosteniamo da tempo, cioè che la struttura così com’é è inadeguata: evidentemente l’allarme che abbiamo lanciato più

Migranti : Nicolini attacca Sindaco Lampedusa - racconta fandonie e getta benzina sul fuoco - 3 - : La crescita costante del turismo nei miei 5 anni, dimostra che il lavoro svolto ha contribuito, insieme a tanti eventi che rimarranno nella storia, a cambiare l'immagine dell'isola nel mondo. L'altro ...

Migranti : Nicolini attacca Sindaco Lampedusa - racconta fandonie e getta benzina sul fuoco (3) : (AdnKronos) - "Quanto io e tutti i componenti della squadra amministrativa ci siamo battuti per difendere l’isola e gli abitanti, insieme ai diritti umani di coloro che vi sbarcano, è notorio. Tutto ciò che fa male all’isola fa male ai Migranti e viceversa - spiega ancora l'ex sindaca Giusi Nicolini

Migranti : Nicolini attacca Sindaco Lampedusa - racconta fandonie e getta benzina sul fuoco : Palermo, 3 mar. (AdnKronos) - "Il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello racconta fandonie su di me sulla gestione dei Migranti. Lui e l'intera amministrazione non si limitano a sparare fandonie, ma buttano benzina sul fuoco, incendiando gli animi, perché ricreare l’emergenza, che non c’era più, do

Lampedusa - l'ex Sindaco De Rubeis in carcere : 6 anni e 9 mesi per tangenti : Si è costituito nel carcere di Agrigento l'ex sindaco di Lampedusa Bernardino De Rubeis: eletto primo cittadino nel 2007 in quota-Mpa, De Rubeis fu arrestato dalla Guardia di Finanza il 21 luglio del ...

Ex Sindaco Lampedusa si costituisce : "Da innocente, sconterò la mia pena e ho deciso di scegliere la casa Circondariale di Agrigento con tutte le sue problematiche". Lo ha detto l'ex sindaco di Lampedusa, Bernardino De Rubeis, che ...

Agrigento : ex Sindaco Lampedusa si costituisce - andrò in carcere da innocente (2) : (AdnKronos) - "E come dimenticare la mia famiglia che mi è stata sempre vicina - dice - Mia mamma anziana che spero che la Madonna di Porto Salvo la mantenga in vita e gli dia la forza di vivere. Cognati e parenti, amici, Cristina e la mia cara ed adorata moglie Lucia che ha sofferto e continua a so

Ex Sindaco Lampedusa si costituisce : "Vado in carcere da innocente" : Palermo, 31 gen. (AdnKronos) - "Da innocente, sconterò la mia pena e ho deciso di scegliere la casa Circondariale di Agrigento con tutte le sue problematiche". Lo ha detto l'ex sindaco di Lampedusa, Bernardino De Rubeis, che stamattina si costituirà in carcere dopo la condanna definitiva emessa nell

Migranti : Sindaco Lampedusa - isola hotspot a cielo aperto - a rischio ordine pubblico (2) : (AdnKronos) - Adesso il timore del sindaco di Lampedusa è che sul fenomeno migratorio cali l'attenzione. "Non è più argomento da campagna elettorale - dice -. Dalla Libia ne sono arrivati 40mila in meno con le politiche di Minniti e questo ha tolto forza agli slogan elettorali. Così di immigrazione

Migranti : Sindaco Lampedusa - isola hotspot a cielo aperto - a rischio ordine pubblico : Palermo, 22 gen. (AdnKronos) - Incontro domani a Roma tra il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, e il ministro dell'Interno, Marco Minniti. Al centro del faccia a faccia, richiesto dal primo cittadino delle Pelagie, l'emergenza immigrazione dopo gli ultimi fatti di cronaca che hanno fatto registrar

Migranti : Sindaco Lampedusa - attese troppe lunghe per trasferimenti tunisini : Palermo, 20 gen. (AdnKronos) - "Le attese per i trasferimenti da Lampedusa sono troppo lunghe, questo è il vero problema". Lo ha detto all'Admnkronos Salvatore Martello, sindaco di Lampedusa, commentando la lite tra due tunisini sfociata la notte scorsa in rissa all'hotspot di Lampedusa. "Non è stat

Tornano gli sbarchi a Lampedusa. Il Sindaco : Calata l'attenzione : Dopo un periodo di apparente quiete, Tornano gli sbarchi a Lampedusa. Merito anche di una giornata più favorevole dal punto di vista del meteo e 40 migranti sono riusciti a raggiungere l'isola siciliana a bordo di un barcone, mentre altri 48 sono stati salvati in mare e trasportati sulle coste di Lampedusa dalla Guardia Costiera."Si tratta di tunisini, mi hanno detto", dice all'agenzia Agi il sindaco Totò Martelli, ...

Tornano gli sbarchi a Lampedusa - il Sindaco : "Il governo ci ha dimenticati" : Circa 40 migranti sono riusciti raggiungere l'isola autonomamente, con la propria barca. Altri 48 con la guardia costiera