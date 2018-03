SINDACATI E POLITICA Così Cgil | Cisl e Uil possono ' svoltare' | insieme al Governo

SINDACATI E POLITICA/ Le novità nell'accordo raggiunto tra Confindustria - Cgil - Cisl e Uil : La trattativa tra Confindustria e Cgil-Cisl-Uil in merito all'accordo generale è volta al termine. Il 9 marzo potrebbe essere siglata l'intesa. Il commento di GIUSEPPE SABELLA(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 06:07:00 GMT)GARANZIA GIOVANI/ I dati da non dimenticare nella nuova legislatura, di G. CazzolaIL CASO/ Le tutele "esagerate" contro il licenziamento in prossimità delle nozze, di C. Pozzoli

Cida : “Accordo Confindustria-SINDACATI è messaggio a politica” : Roma, 28 feb. (Adnkronos/Labitalia) – ‘Un segnale positivo per le aziende, per il futuro delle relazioni industriali e per la competitività della nostra economia; ma anche un messaggio alla politica per dimostrare che solo la via del dialogo e del confronto porta a risultati concreti e condivisi”. Così Giorgio Ambrogioni, presidente di Cida, la confederazione dei dirigenti e delle alte professionalità pubbliche e private, ...

SINDACATI E POLITICA/ La crisi della rappresentanza e la chimica 5.0 : Ancora non si è arrivati alla firma dell'accordo tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. Intanto nel settore dei chimici si registra un'importante innovazione. GIUSEPPE SABELLA(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 08:06:00 GMT)OLTRE L'EMBRACO/ I lavoratori a rischio negli stabilimenti italiani, di G. PalmeriniI NUMERI/ Lavoro nero e le altre irregolarità nelle aziende italiane, di G. Cazzola