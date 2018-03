Silvio Berlusconi | Salvini e Di Maio insieme? Un ircocervo

huffingtonpost

(Di lunedì 26 marzo 2018) L'elezione dei presidenti di Camera e Senato "è stata un successo, per il Paese, per il centrodestra, per Forza Italia". A dirlo è, in un'intervista al Corriere della Sera in cui commenta la scelta di Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico per le presidenze di Palazzo Madama e Montecitorio, sottolineando che "si è riusciti a mettere in sicurezza le massime cariche istituzionali con una larghissima convergenza parlamentare" e il centrodestra "ha dimostrato di saper ragionare da coalizione"."Osservo che oggi, delle tre assemblee parlamentari che riguardano l'Italia — Camera, Senato e Parlamento europeo — due sono guidate da esponenti di Forza Italia che sono con me dal 1994, eletti con una larghissima convergenza. Dedico questa riflessione a chi ci dipinge come una forza politica debole o in difficoltà".segnala che ...