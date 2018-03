Silvio Berlusconi è stato rinviato a giudizio per una questione legata al “caso Ruby”

Processo Ruby - ancora un rinvio a giudizio per Silvio Berlusconi : Gup di Milano ha rinviato a giudizio Silvio Berlusconi e quattro "olgettine" in un filone del procedimento Ruby ter. Il legale Federico Cecconi: "Dimostreremo l'innocenza del Cavaliere". Gli imputati dovranno rispondere per i reati di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza.Continua a leggere

Luciana Littizzetto - lo schifo in diretta da Fazio su Silvio Berlusconi : 'Soltanto se la f***' : Per qualcuno la volgarità è imperdonabile solo se banale. Ma Luciana Littizzetto evidentemente non lo sa e a Che tempo che fa , nel 'salottino' di Fabio Fazio su Raiuno, si lascia andare alle sue gag ...

Processo Matacena - Silvio Berlusconi : Il leader di Forza Italia e l’ex governatore della Liguria in tribunale per testimoniare al Processo contro l’ex ministro dell’Interno

Silvio Berlusconi - Nunzia De Girolamo : 'Troppo buono - la classe dirigente non è stata alla sua altezza' : 'Dopo una sconfitta è sempre necessario riflettere sugli errori commessi . La responsabilità della débâcle alle politiche è di tutta la classe dirigente che non si è dimostrata all'altezza di ...

Silvio Berlusconi : 'Matteo Salvini premier. Lega e M5s soli? Un ircocervo' : Matteo Salvini 'ha il diritto e il dovere di provare a formare un nuovo governo '. Silvio Berlusconi in una intervista al Corriere della Sera incorona il leader della Lega di fatto mettendogli i ...

Silvio Berlusconi : "Salvini e Di Maio insieme? Un ircocervo" : L'elezione dei presidenti di Camera e Senato "è stata un successo, per il Paese, per il centrodestra, per Forza Italia". A dirlo è Silvio Berlusconi, in un'intervista al Corriere della Sera in cui commenta la scelta di Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico per le presidenze di Palazzo Madama e Montecitorio, sottolineando che "si è riusciti a mettere in sicurezza le massime cariche istituzionali con una larghissima ...

'Berlusconi ridicolo - non c'è più con la testa'. Feltri brutale : per Silvio il peggio sta per arrivare : Tuoni e fulmini ma nemmeno una goccia di pioggia. La politica in subbuglio ha partorito un topolino. Berlusconi si è reso ridicolo, come ormai gli succede spesso. Si era incaponito su Romani , lo voleva a ogni costo presidente del Senato, un capriccio ...

Silvio Berlusconi - furia contro i big di Forza Italia : 'Mi avete fatto prendere una linea sbagliata' - cambia tutto : Forza Italia esce con le ossa rotte dalla trattativa con Matteo Salvini sulle presidenze di Camera e Senato , con vista su Palazzo Chigi. Da una parte c'è Silvio Berlusconi , dall'altro i suoi storici ...

Silvio Berlusconi - il pazzesco piano per la Casellati : prima al Quirinale - poi a Palazzo Chigi : L'ipotesi è accarezzata da Silvio Berlusconi , che potrebbe ribaltare a proprio vantaggio una situazione di oggettiva difficoltà politica rappresentata proprio, paradossi del Palazzo, dalla elezione ...

Silvio Berlusconi e il retroscena : 'Anna Maria Bernini era la mia candidata' - la furia di Forza Italia : 'In fondo è sempre stata la mia candidata'. Sarebbe stata questa frase uscita dalla bocca di Silvio Berlusconi a far uscire dai gangheri Paolo Romani e Renato Brunetta . A Palazzo Grazioli si sta ...

Silvio Berlusconi - il retroscena proibito : 'Caro presidente - vaff***' - chi lo insulta in faccia dentro Forza Italia : Mattinata ad altissima tensione a Palazzo Grazioli. Tra i mille retroscena sul vertice tra Silvio Berlusconi e Forza Italia , il più succoso , e violento, è quello del Fatto quotidiano , che senza ...