Sicilia | un “refuso” nella legge finanziaria abolisce le soprintendenze per i beni

(Di lunedì 26 marzo 2018) Una norma da quattordici paroleleper iculturali e ambientali. È quella contenutadella Regionena. Il governo di Nello Musumeci punta a ottenere il via libera entro il 31 marzo, data in cui scade l’esercizio provvisorio di bilancio. Obiettivo ambizioso e difficile da raggiungere. Probabile dunque che l’esercizio provvisorio venga prorogato ulteriormente. Di sicuro al momento c’è solo chebozza delladi bilancio è contenuta anche quella norma cancella. Dall’assessorato aiCulturali, quello guidato da Vittorio Sgarbi, fanno sapere che si tratta “un mero errore materiale”. Per il momento, però, a pagina 10 della manovra il comma numero 4 dell’articolo 14 recita testualmente: “Sono abrogati dagli articoli 8 a 13 dellaregionale 1 agosto 1977 ...