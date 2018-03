Sicilia | Tusa | grave cancellare le Soprintendenze

meteoweb.eu

: Fondazione Antonio Presti - Fiumara d'Arte Lutto nel mondo dell’arte: Hidetoshi Nagasawa, pilastro fondante di Fi… - antonio_presti : Fondazione Antonio Presti - Fiumara d'Arte Lutto nel mondo dell’arte: Hidetoshi Nagasawa, pilastro fondante di Fi… - AllanPo20126538 : @amiliuzza @PButtafuoco @libribompiani Uè da citazione a libro! ma sei te la bela tusa della dedica su strabuttanis… - Fvitanz : La magia del mare d'inverno @ Castel Di Tusa, Sicilia, Italy -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Palermo, 26 mar. (AdnKronos) – “Secondo meleai Beni culturali insarebbe un fatto molto. Malgrado alcune difficoltà che ci sono state nel passato, ed errori commessi, hanno rappresentato nella storia d’Italia il baluardo per la difesa del territorio e dei Beni culturali”. Lo ha detto all’Adnkronos Sebastiano, Soprintendente del Mare in, commentando l’articolo della discordia inserito nella Finanziaria che dovrà approdare in aula all’ars e che prevede, tra le altre cose, la cancellazione delle. “Abolire questo istituto – dice– significa abolire una tradizione che è stata positiva”. E fa sapere che “noi Soprintendenti non siamo mai stati avvisati”. L'articololesembra essere il primo su ...