Sicilia | strada in salita per finanziaria all' Ars | Savona Fi ' testo corposo'

Sicilia : frana nel messinese - protezioni su muro strada provinciale : Palermo, 26 feb.(AdnKronos) – Verranno posizionate questa mattina delle protezioni lungo il muro esistente per consentire la riapertura al transito di tutta la strada provinciale, che collega Alcara Li Fusi a Sant’Agata di Militello (Messina), nella quale sabato mattina è avvenuta una frana. “Nel contempo, la Città metropolitana, proprietaria dell’arteria, procederà a rimodulare un progetto, già inserito nel ‘Patto ...

Sicilia : frana nel messinese - protezioni sul muro della strada provinciale : Verranno posizionate questa mattina delle protezioni lungo il muro esistente per consentire la riapertura al transito di tutta la strada provinciale, che collega Alcara Li Fusi a Sant’Agata di Militello (Messina), nella quale sabato mattina è avvenuta una frana. “Nel contempo, la Città metropolitana, proprietaria dell’arteria, procederà a rimodulare un progetto, già inserito nel ‘Patto per il sud’, per mettere in sicurezza definitiva il ...

Sicilia : frana nel messinese - protezioni su muro strada provinciale : Palermo, 26 feb., AdnKronos, Verranno posizionate questa mattina delle protezioni lungo il muro esistente per consentire la riapertura al transito di tutta la strada provinciale, che collega Alcara Li ...

Sicilia : frana nel messinese - protezioni su muro strada provinciale : Palermo, 26 feb.(AdnKronos) - Verranno posizionate questa mattina delle protezioni lungo il muro esistente per consentire la riapertura al transito di tutta la strada provinciale, che collega Alcara Li Fusi a Sant’Agata di Militello (Messina), nella quale sabato mattina è avvenuta una frana. "Nel co

Sicilia : caduta massi su carreggiata - chiusa strada 'Delle Solfare' : Palermo, 9 feb. (AdnKronos) - Anas comunica che, in seguito alla caduta di un masso sulla carreggiata, la strada statale 190 “Delle Solfare” è stata chiusa al traffico in prossimità del km 11,000, tra Delia e Sommatino, in provincia di Caltanissetta, con deviazioni sulla viabilità locale. Sul posto