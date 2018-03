Sicilia | Sgarbi | cancellazione Soprintendenze? Ignorante chi è scandalizzato

Sicilia : Sgarbi - su Villa Pietragliata eserciteremo diritto prelazione : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - "Su Villa Alliata di Pietratagliata eserciteremo il diritto di prelazione". Ad annunciarlo è l'assessore regionale ai Beni culturali Vittorio Sgarbi. La Villa, che si trova in via Serradifalco, a Palermo, era stata messa in vendita con una base d'asta di 350mila euro.

Sicilia : Musumeci - dopo Sgarbi un assessore tecnico : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - Sarà un tecnico a guidare l'assessorato ai Beni culturali della Regione Siciliana nel dopo-Sgarbi. Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci durante un'intervista a Trm. "Penso a un assessore tecnico perché credo ci sia bisogno di un p

Sicilia : Sgarbi - Musumeci? Non vorrei andasse via prima di me : Palermo, 21 mar. (Adnkronos) – “Non vorrei che alla fine andasse via prima Musumeci di me. Nella situazione Siciliana trovare una maggioranza in questo clima non è facile, salvo che non faccia un accordo con il Pd, ma per uno che viene da una destra così risentita non sarà facile. Forse ce ne andiamo insieme”. A dirlo è stato l’assessore ai Beni culturali della Sicilia, Vittorio Sgarbi, rispondendo ai cronisti che gli ...

Sicilia : conferenza capigruppo Ars - Sgarbi via entro fine mese o censura : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) – “Se entro fine marzo non saranno pervenute formalmente le dimissioni dell’assessore ai Beni Culturali Vittorio Sgarbi la conferenza dei capigruppo formalizzerà la mozione di censura nei suoi confronti, presentata dal Movimento 5 Stelle”. E’ la nota approvata dalla conferenza dei capigruppi firmata oggi, e letta poco fa in aula, a inizio seduta dell’Ars, dal vice presidente ...

Sicilia : Micciché - dispiaciuto per ‘addio’ Sgarbi - è persona straordinaria : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) – “Sono davvero dispiaciuto che Vittorio Sgarbi vada via, perché oltre che un amico è una persona straordinaria”. A scriverlo su Facebook è il presidente dell’Assemblea regionale Siciliana, Gianfranco Miccichè, dopo la conferenza stampa del critico d’arte, che oggi incontrando i giornalisti ha confermato le voci delle sue dimissioni. Un passo indietro che Sgarbi ha detto di essere stato ...

Sgarbi furioso lascia l'assessorato in Sicilia : 'Musumeci mi deve la vittoria' : Sgarbi lascerà l’incarico di assessore al cultura della Regione Siciliana, ma assicura che non è una sua scelta. Già il 16 marzo, la Repubblica aveva lanciato la notizia che il noto critico d’arte e personaggio televisivo fosse pronto a lasciare l’incarico di assessore nella giunta regionale di centrodestra guidata da Nello Musumeci. Secondo il quotidiano, Miccichè, capogruppo di Forza Italia all’assemblea, proprio nella conferenza tra i ...

Sicilia : M5s - Sgarbi via a maggio? Musumeci lo cacci subito : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) – “Sgarbi vuole andare via a maggio? Deve essere Musumeci a dettare i tempi. Se vuole può, anzi deve, cacciarlo subito. Sgarbi non può decidere se e quando migrare verso una più comoda poltrona romana”. A dirlo è la capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale Siciliana, Valentina Zafarana, dopo le parole di Vittorio Sgarbi. “Quello di far saltare la trattativa con il ...

Sicilia : Partigiani dem - Dipasquale difende Sgarbi? Torni nel centrodestra : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - "Se Di Pasquale pensa che Sgarbi sia il miglior assessore della Giunta Musumeci forse farebbe bene a seguirlo a Roma, magari tornando nel centrodestra al quale, evidentemente, è rimasto legato". Lo dice Antonio Ferrante, a nome dei Partigiani Dem, dopo le parole di app

Vittorio Sgarbi - addio alla poltrona in Sicilia : 'Mi hanno cacciato - non sarò più assessore' : 'Deluso da Musumeci ? Preferisco Mc Curry... L'altro giorno mi ha parlato per trenta secondi, gli ho passato Berlusconi , poi mi ha detto che era una situazione insostenibile e che dovevo decidere se ...