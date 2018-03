Sicilia | Di Mauro | votare rendiconto è atto di responsabilità

meteoweb.eu

: @AlessandroRusso @VinceLentini Verissimo. Sono stato in Sicilia solo due volte e parecchio tempo fa, nel 2007. Ma g… - prato_mauro : @AlessandroRusso @VinceLentini Verissimo. Sono stato in Sicilia solo due volte e parecchio tempo fa, nel 2007. Ma g… - prato_mauro : @AlessandroRusso @VinceLentini Sono d'accordo sui passi da gigante della Sicilia (che comunque ancora non bastano,… - AlessandroRusso : @VinceLentini @prato_mauro Eppure la Sicilia ha fatto immensi passi avanti su questo piano, davvero. Non farei pass… -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Palermo, 26 mar. (Adnkronos) – Prima il voto sulconsolidato e bilancio 2016, poi l’Aula incardinerà il Defr. E’ questo l’ordine dei lavori stabilito dalla conferenza dei capigruppo per la giornata di oggi. Ad annunciarlo ai giornalisti è stato il vicepresidente vicario dell’Ars Roberto Di. Durante la conferenza, il Pd ha chiesto la proroga dell’esercizio provvisorio su cui il governo, rappresentato dall’assessore all’Economia Gaetano Armao, si è riservato di sciogliere la riserva al termine della seduta quando la capigruppo tornerà a riunirsi. La seduta di Sala d’Ercole sule bilancio era stata rinviata per mancanza del numero legale. “Ilè il risultato dell’operatività del governo precedente, non è patrimonio di questo governo – ha sottolineato il deputato di Popolari e ...