Shopper green - bio vs polietilene : I sacchi in polietilene sono più green? Sì, secondo un recente studio “Life Cycle Assessment of Grocery Bags” commissionato dalla Agenzia Ambientale danese sull’LCA dei sacchetti per l’asporto merci che addirittura dal punto di vista ambientale sconsiglia gli Shopper biodegradabili. In particolare, rispetto al benchmark utilizzato (“tipico sacco in LDPE”), i sacchi biodegradabili risultano comparabili o migliorativi in due indicatori ...