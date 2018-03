Shopper green | bio vs polietilene

meteoweb.eu

: Ambiente: agenzia danese boccia bioshopper, Assobioplastiche contesta studio - AndreaCortiAC : Ambiente: agenzia danese boccia bioshopper, Assobioplastiche contesta studio - wearunique : Shopper Envirosax in promo solo fino a domani, 25 Marzo! Approfitta: -

(Di lunedì 26 marzo 2018) I sacchi insono più? Sì, secondo un recente studio “Life Cycle Assessment of Grocery Bags” commissionato dalla Agenzia Ambientale danese sull’LCA dei sacchetti per l’asporto merci che addirittura dal punto di vista ambientale sconsiglia glibiodegradabili. In particolare, rispetto al benchmark utilizzato (“tipico sacco in LDPE”), i sacchi biodegradabili risultano comparabili o migliorativi in due indicatori chiave, il potenziale di riscaldamento globale e il consumo di risorse energetiche non rinnovabili, mentre risulterebbero peggiori in altre categorie di impatto. Non ci sta il comitato scientifico di Assobioplastiche, l’associazione italiana che riunisce produttori e trasformatori di bioplastiche, secondo cui lo studio prende in considerazioni criteri soggettivi e pertanto contesta la validità globale dei risultati. In primo luogo, spiega ...