Shock Skrtel, sviene in campo: il gesto di Duda è da applausi [VIDEO]

(Di lunedì 26 marzo 2018) Tanta paura per il difensore, il difensore del Fenerbahçe e della nazionale slovacca ha fatto correre un brivido a compagni, avversari e tifosi. Durante l’amichevole contro la Thailandia l’ex Liverpool ha perso i sensi, prontissimo il compagno di squadra Ondreja tirare fuori la lingua diper evitarne il soffocamento. Dopo attimi di pauraè tornato regolarmente ined ha lasciato il terreno di gioco solo nel secondo tempo, un grande sospiro di sollievo per tutti.in, ilThe moment Martin Škrtel swallowed his tongue after being knocked out. Thankfully a teammate got there quickly and he’s ok. #YNWA pic.twitter.com/ijMVEkv945 — The Redmen TV (@TheRedmenTV) 26 marzo 2018 L'articoloin: ildiè dasembra essere il primo su CalcioWeb.