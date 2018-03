Shock Francia | “picchiata da un calciatore di Ligue 1”

calcioweb.eu

(Di lunedì 26 marzo 2018)ine bufera sulla1, pesanti accuse nei confronti di unche attualmente gioca nel campionato francese, l’identità non è stata svelata. La storia che ha sconvolto tutti è stata pubblicata da L’Equipe, “Miriam” (nome di fantasia) è una ragazza che ha avuto il coraggio di raccontare un periodo di grandi violenze: “sono stata picchiata da undi1. Non erano schiaffi, ma pugni ovunque… ho rischiato di morire”. La donna ha inoltre svelato che si è trattato di unconosciuto “in Africa, quando veniva a giocare in nazionale”. Storia che ovviamente ha sconvolto tutti e non sono da escludere nuovi particolari. L'articolo: “picchiata da undi1” sembra essere il primo su CalcioWeb.