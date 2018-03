Sgomberi rom | molto semplice | quanto inutile | combattere i poveri con le ruspe

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 marzo 2018) Quando Marius si sveglia il primo gesto che compie è quello di controllare che nella sua baracca tutto sia posto e nessuno sia entrato durante la notte. Poi, come ogni mattina, il suo sguardo si posa sulla giovane moglie e il figlioletto che dorme tra loro sopra un giaciglio appena sollevato da terra. Quindi si alza e inizia la giornata: sette ore dietro ad un carretto che dovrà riempire con, dopo un attento rovistaggio, riuscirà a ricavare dai cassonetti del quartiere che ormai percorre da anni e conosce a menadito. Poi l’appuntamento con la moglie presso il semaforo dove lei è solita chiedere l’elemosina, il pranzo frugale insieme, la spesa per la sera, il ritorno a casa, il riordino degli oggetti raccolti. Per la polizia è un potenziale criminale, per le organizzazioni benefiche un povero, per i ricercatori un rom. Lui sa di chiamarsi Marius e di venire dalla Romania. Eppure ...