Settimana dedicata all' autismo | ecco il programma Uno spettacolo teatrale | una

GTA Online - Settimana dedicata alle sfide Bunker e modalità Occupazione con GTA$ e RP doppi - tanti sconti su Basi Operative - veicoli - ... : DIRETTA STREAMING Domani, mercoledì 14 marzo, sintonizzati alle 5pm ET , 22:00 ora italiana, per seguire la diretta streaming ufficiale di Rockstar Games: giocheremo alle modalità che questa ...

Ricerca : Neuromed - una Settimana dedicata al cervello e ai suoi misteri. : Perché - conclude - la scienza ci sta svelando aspetti incredibili del nostro cervello, ed è giusto che tutti prendano coscienza delle strade che si aprono davanti a noi".

Ricerca - Neuromed : una Settimana dedicata al cervello e ai suoi misteri : Seminari, visite nei laboratori e incontri con gli studenti per esplorare le meraviglie del cervello che la scienza sta sempre più approfondendo. E’ questo l’obiettivo della ‘Brain Awareness Week‘, la settimana per conoscere il cervello e per avvicinare i cittadini alle ricerche scientifiche in campo neurologico, organizzata dalla Dana Foundation di New York. Alla manifestazione partecipa anche l’Irccs Neuromed, che ...

Ricerca : Neuromed - una Settimana dedicata al cervello e ai suoi misteri : Perché - conclude - la scienza ci sta svelando aspetti incredibili del nostro cervello, ed è giusto che tutti prendano coscienza delle strade che si aprono davanti a noi".

PlayStation Store : la nuova promozione della Settimana è dedicata a Diablo III : Arrivano interessanti novità da PlayStation Blog per tutti i possessori delle console di Sony. Infatti, sono spuntante alcune nuove interessanti offerte per vari titoli sullo Store.Ad esempio, la promozione della settimana di PlayStation Store è dedicata a Diablo 3 e vede Diablo III Eternal Collection, l'edizione con tutti i contenuti, acquistabile per 24,99 Euro anziché 69,99 Euro, mentre il DLC Ascesa del Negromante è disponibile per 9,99 Euro ...

'Art week' e 'Miart' : torna la Settimana dedicata all'arte contemporanea : Si parte dai maestri, da chi ispira, influenza e guida le gallerie odierne nella selezione dei pezzi d'Arte contemporanea. Si esplorano i linguaggi mutati nel tempo, si intrecciano i classici alle opere degli artisti emergenti. Art Week, la settimana dedicata agli amanti dell'Arte contemporanea torna a Milano dal 9 al 15 aprile tra mostre, inaugurazioni, eventi esclusivi e onde travolgenti di creatività. Si tratta dei consueti sette giorni di ...

Un fine-Settimana "Funny" a Scandiano - nella città dedicata ai bimbi : " Per la terza domenica consecutiva " dice Matteo Nasciuti, Vice-sindaco e assessore a economia e territorio " Scandiano ospita una manifestazione capace di attirare migliaia di visitatori, all'...

Settimana della Memoria - su Sky programmazione dedicata con produzioni originali e contenuti inediti : Due produzioni originali, film inediti, testimonianze e altre iniziative, che proseguiranno anche durante tutto l’anno, per ricordare e far ricordare. In occasione della Giornata della Memoria – nell’80° anniversario della promulgazione delle leggi razziali in Italia – Sky sceglie di percorrere un viaggio nella Memoria storica di quegli anni, per sensibilizzare anche le nuove generazioni. Perché solo ...

Settimana dedicata alla BCE. Giovedì la decisione sui tassi : "Vediamo il bisogno di un graduale aggiustamento della nostra forward guidance in tutti i suoi aspetti se l'economia continua a crescere e l'inflazione a convergere verso il nostro obiettivo. Ciò non ...