Serie C | questa sera Siracusa-Reggina | ecco i convocati di mister Maurizi

Francesco Montanari è Saverio Barone/ "Questa Serie dimostra che il bene può essere cool" (Il Cacciatore) : Francesco Montanari è Saverio Barone, il protagonista della fiction Il Cacciatore in onda su Rai 2. L'obiettivo della serie, ammette l'attore, è quello di dimostrare che "il bene può...(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 08:21:00 GMT)

Serie B - Balata : 'Valutiamo l'introduzione del Var già da questa stagione per playoff e playout' : "Nel 2018 non è possibile che tutto il mondo possa sapere in un minuto che l'arbitro ha commesso un errore e il diretto interessato no perché noi glielo abbiamo impedito". Serie B 2017-2018, tutti i ...

Serie A Spal - Semplici : «Il Sassuolo non merita questa classifica» : FERRARA - La Spal cerca la terza vittoria di fila in ottica salvezza. Leonardo Semplici non si nasconde alla vigilia della gara contro il Sassuolo: 'Se firmo per il pareggio? La nostra mentalità ci ...

Questa Serie di foto cattura le donne prima - durante e dopo l'orgasmo : Un alto contenuto hot. Con Questa serie di scatti Marcos Alberti mira ad abbattere i tabù sulla sessualità femminile - e celebrare la gloria dell'orgasmo. Il fotografo ha collaborato con la società di giocattoli Smile Makers per un progetto molto audace: fotografare le donne in quattro diversi momenti, prima dell'orgasmo, al momento della masturbazione, all'apice del piacere dopo l'orgasmo.I ritratti di "The O Project" sono ...

Serie B Brescia - Boscaglia : «Vogliamo continuare questa Serie positiva» : Brescia - "Non abbiamo potuto lavorare come avremmo potuto, ma non è un alibi visto che anche il Perugia è nella stessa situazione" . Il tecnico del Brescia , Boscaglia , si prepara così alla gara di ...

Serie A Fiorentina - Chiesa : «Juventus? Daremo tutto per questa maglia» : FIRENZE - "Come si può fermare la Juventus? La Juve è una squadra di livello internazionale, sarà una partita complicatissima per noi ". Così Federico Chiesa , ai microfoni di Premium, guarda al ...

Consigli Fantacalcio Serie A / Dritte per la 23^ giornata : le delusioni di questa stagione : Consigli Fantacalcio Serie A, le Dritte per la 23a giornata: Higuain, Dzeko e Mertens. Eccoci giunti ad un nuovo appuntamento con i Consigli in vista del prossimo turno di campionato(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 17:46:00 GMT)

Fabio Caressa (Sky Sport) : «Lasciatemi emozionare per questa Serie A» : A me piace godermi il calcio. Io sono uno che è innamorato del pallone da quando è bambino e che ha avuto la grande fortuna di fare questo mestiere. Ma lo faccio di sentimento, divertendomi. Per questo adesso gli juventini sono arrabbiati perché ho urlato con il Napoli, come si erano arrabbiati quelli del Napoli quando ho urlato per la Juventus. Faccio alc...

Serie A - Juventus. Matuidi : 'Amo il gioco di questa squadra. Qui bisogna vincere tutto' : Idee chiare, chiarissime. Nonostante un'avventura iniziata 'solo' sette mesi fa. Tra Blaise Matuidi e il mondo bianconero è subito scattata la scintilla. "Cos'è per me la Juventus? Orgoglio. La Juventus è un club con una grande storia, ma anche un presente glorioso: ha vinto gli ultimi sei scudetti di ...

"La Linea Verticale" : impossibile non innamorarsi di questa Serie e di questi 5 personaggi : Un prete che ha perso la fede, un chirurgo dall'aspetto rassicurante, pazienti e dottori che, dietro tanti tic, nascondono una grande carica umana. Sono loro a rendere La Linea verticale una delle migliori serie italiane di sempre, un'opera di cui la Rai deve andare orgogliosa. Dopo aver visto tutti gli episodi su RaiPlay, abbiamo scelto i cinque personaggi più rappresentativi della serie firmata da Mattia Torre, in onda su Rai3 a partire ...

Sempre più "Immaturi" : e questa volta è una Serie tv : Incubo ricorrente di tante generazioni: ripetere la maturità. Trovarsi, cioè, 'Immaturi'. Paolo Genovese nel 2012 ne aveva fatto un film: un gruppo di circa quarantenni costretti nuovamente alle ...

Sacrificio d’amore : ecco perché questa Serie televisiva sarà sospesa Video : eccoci tornati con un nuovo appuntamento dedicato alla serie televisiva in costume “Sacrificio d’amore [Video]”, che vede protagonisti Francesco Arca, Giorgio Lupano, e Francesca Valtorta. Per chi non lo sapesse, mercoledì 10 gennaio 2018 su Canale 5 andra' in onda la sesta e ultima puntata della prima stagione, perché gli episodi rimanenti sono stati rinviati al periodo estivo. In questo articolo vi riveleremo quali sono i motivi che hanno ...