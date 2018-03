Serie C Pisa | Petrone è il nuovo allenatore

Video/ Pisa Carrarese (0-2) : highlights e gol della partita (Serie C 32^ giornqata) : Video Pisa Carrarese (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita valida nella 32^ giornata della Serie C. Cardoselli chiude la sfida per i giallazzurri al 90+2'.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 11:32:00 GMT)

Calcio - Serie C : Pisa Piacenza LIVE : CLICCA QUI PER ASCOLTARE LA GARA IN STREAMING Probabile formazione: Fumagalli, Castellana, Silva, Pergreffi, Masciangelo, Segre, Taugouredau, Della Latta, Di Molfetta, Corazza, Corradi. All. ...

Serie C - spettacolo Mestre-Pordenone. Conferma FeralpiSalo : MESTRE - C'è una grande vincitrice in questa giornata del girone B di Serie C: il Padova. La capolista non ha giocato , affronterà domani il Bassano nel posticipo del lunedì, , ma ha tirato un sospiro ...

Serie C - Alessandria gol nel finale : 1-1 a Pisa. Cuneo pari con l'Olbia : PISA - All'Arena Garibaldi di Pisa un lampo di Marconi nel finale regala un punto d'oro all' Alessandria . I grigi hanno risposto al minuto 95 all'iniziale vantaggio di Gucher, portando a 11 i ...

Risultati Serie C / Classifica aggiornata - diretta gol live score : Pisa - che beffa! (girone A 10 marzo) : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score del girone A. Calendario ancora imparziale a causa dei tanti rinvii per il maltempo, il Siena comanda la graduatoria(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 18:38:00 GMT)

Serie A Cagliari - per Pisacane e Farias seduta personalizzata : Cagliari - seduta mattutina di allenamento per il Cagliari , che si prepara in vista del match di lunedì sera contro il Napoli . Alla Sardegna Arena i rossoblù, dopo il riscaldamento tecnico, hanno ...

Serie A Cagliari - lavoro personalizzato per Farias e Pisacane : Cagliari - Seduta mattutina di allenamento per il Cagliari , che si prepara in vista del match di lunedì sera contro il Napoli . Alla Sardegna Arena i rossoblù, dopo il riscaldamento tecnico, hanno ...

RISULTATI Serie C / Classifiche aggiornate : Pisa - altro pareggio. La Viterbese è seconda! : RISULTATI SERIE C, 25^ giornata: Classifiche aggiornate e diretta gol live score dei gironi A e C. Il Livorno perde ancora e adesso rischia, il Catania pareggia e si stacca dal Lecce(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 20:14:00 GMT)

Serie C - l'Alessandria ferma anche il Siena. Cuneo ko a Pisa : ALESSANDRIA - Nel 2018 il Livorno di Sottil non ha ancora vinto una partita. Pari contro la Lucchese, ko contro l'Alessandria in casa e oggi uno scialbo 1-1 con la Pistoiese. Cosa sta succedendo alla ...

RISULTATI Serie C/ Classifica aggiornata : il Pisa accorcia sul Livorno - ora il Matera! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE C, Classifica aggiornata e Diretta gol live score: per la 24^ giornata di campionato oggi domenica 4 febbraio. Nel girone A frena il Livorno, nel girone C vola il Lecce(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 20:13:00 GMT)

Serie C mercato : Lecce - Pisa e Trapani gran finale - Catania - cercasi bomber Video : Alle ore 23 di oggi, 31 gennaio, calera' il sipario sulla sessione invernale del #Calciomercato 2018. Tantissime le operazioni portate a termine dai club di #Serie C che, come al solito, hanno voluto aspettare l'ultimo giorno per definire molti dei loro affari. Pisa e Lecce, obiettivi centrati Tra le squadre più attive della giornata c'è stato senz'altro il Pisa, che ha preso dalla Juve Stabia l'attaccante esterno Francesco Lisi, classe '89. ...

Video/ Viterbese Pisa (0-0) : highlights della partita (Serie C 23^ giornata) : Video Viterbese Pisa (risultato finale 0-0): highlights della partita. Continua lo scontro diretto tra i due club per il vertice della classifica del girone C.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 11:06:00 GMT)

Serie C mercato : tris d'assi per il Lecce - Catania e Pisa preparano la sorpresa Video : Manca una settimana alla fine del #Calciomercato, il 31 ci sara' lo stop alle trattative e i club potranno rituffarsi, con maggiore serenita', nei campionati di competenza. In Serie C, è tempo di definire gli affari che da giorni vanno avanti senza pausa. La Reggina proprio oggi, 24 gennaio, avrebbe perfezionato l'acquisto dal Fano del difensore Manuel Ferrani, come riportato su Sportitalia. ll Siracusa, ha ufficializzato l'ingaggio ...

Serie C - calciomercato Pisa : quasi preso un centrocampista e forse due terzini Video : L’ufficialita' non c’è ancora, ma nelle ultime trattative di #calciomercato a #Pisa si fanno dei nomi quasi sicuri per il reparto arretrato e secondo indiscrezioni da fonti autorevoli sarebbe quasi fatta per un terzino di proprieta' del Palermo attualmente in prestito al Cesena. Chi potrebbero essere i nuovi terzini del Pisa Un nuovo terzino è ciò che sta più a cuore a Michele Pazienza, costretto a cambiare spesso modulo perché ha pochi ...