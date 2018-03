Serie B | Empoli la promozione è data a 1 | 07

Video/ Pescara Empoli (0-1) : highlights e gol della partita ( Serie B 32^ giornata) : Video Pescara Empoli (risultato finale 0-1): gli highlights e i gol della partita dello stadio Adriatico. I toscani vincono ancora con il diciottesimo gol in campionato di Alfredo Donnarumma(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 09:00:00 GMT)

Serie B Empoli - Andreazzoli : «Traorè ha risposto alla grande» : PESCARA - "Nel primo tempo abbiamo usato la stilografica. Nella ripresa il gesso ma abbiamo vinto ugualmente" . Il tecnico dell' Empoli , Andreazzoli , commenta così a Sky il successo sul Pescara : "C'...

Serie B - risultati e classifica : l'Empoli è sempre capolista : Gli uomini di Andreazzoli, grazie al 18° sigillo stagionale di Donnarumma, espugnano l'Adriatico di Pescara e si confermano in vetta alla Serie cadetta. Frena ancora il Frosinone , 0-0 contro la ...

