Serie B : due squadre contestate ed una sola certezza : In Serie B, ieri 25 marzo, si sono concluse le gare della 32a giornata del campionato che ha confermato il primato dell'Empoli, vittorioso a Pescara, grazie a Donnarumma che realizza il suo diciottesimo gol. Ora, gli azzurri hanno 5 punti di vantaggio sul Frosinone e 6 sul Palermo, un buon margine a 10 giornate dalla fine della regular season....Continua a leggere

Serie C : il Lecce ko - Catania e Trapani si fanno sotto. Prosegue il duello fra Livorno e Siena : ROMA - La primavera, nel calcio, è da sempre il momento della verità per i campionati. E pare proprio non sottrarsi a questa regola neppure la Serie C, che ha mandato in scena la 32esima giornata, il ...

DIRETTA / Pistoia Venezia (risultato live 0-0) info streaming video e tv : palla a due! (Serie A1)

DIRETTA / Cantù Torino (risultato live 0-0) info streaming video e tv : palla a due! (Serie A1)

Serie B - Bari-Brescia 3-0 : Nenè - gol e due assist : BARI - Il Bari doma senza faticare più di tanto il Brescia . Già, la gara valida come anticipo serale della 32esima giornata di Serie B sorride a mille dentri ai pugliesi: Improta e Cissè chiudono la ...

DIRETTA / Capo d'Orlando Brescia (0-0) info streaming video e tv : risultato live - palla a due (basket Serie A)

Serie C - esulta il Lecce! Due belle notizie : flop del Catania e super sorpresa Video : Il Bisceglie si conferma bestia nera delle big del campionato di #Serie C. Dopo il pareggio ottenuto sul campo del Trapani, i pugliesi sono riusciti a bloccare sul pareggio anche i più quotati avversari del #Catania. Un Bisceglie che si è presentato molto aggressivo nel primo tempo, conquistando pure un rigore, poi sbagliato. Nel secondo tempo, Bisceglie più lento nella manovra e Catania che ne approfitta, passando in vamtaggio con Barisic. Il ...

Gli 'Scompigliati' e i 'Fedelissimi' scrivono una nuova pagina di storia - ufficiale il gemellaggio tra le due tifoSerie di Floridia e ... : Un traguardo importante ma soprattutto un segnale forte a tutto il mondo calcistico, alle città e alle istituzioni. Sabato il 'patto' verrà pubblicamente siglato in occasione della gara tra San Paolo ...

Amazon Prime - aumento di 36 euro per l'abbonamento annuale/ Due nuove Serie tv in arrivo : Amazon Prime, scatta l'aumento: 36 euro per l'abbonamento annuale, arriva anche il mensile. E' quasi raddoppiato il prezzo dell'abbonamento annuale del servizio di Amazon

The Banner Saga 3 approderà su Switch in estate - i primi due episodi della Serie arriveranno a breve : Conosciuto per il suo avvincente mix di strategia, gioco di ruolo e un ambiente lussureggiante ispirato alla mitologia nordica, The Banner Saga 3 è destinato a chiudere l'acclamata trilogia entro la fine dell'anno, e ora i possessori di Nintendo Switch potranno sperimentare anche gli altri titoli della serie nei prossimi mesi in una volta sola.Durante il Nindies Showcase Spring 2018, Nintendo ha annunciato che The Banner Saga 3 arriverà su ...

Serie A - Juve : due colpi in arrivo grazie a Mourinho - Icardi allarme clausola Video : Dopo l'eliminazione in Champion League, il Manchester United di Josè Mourihno sta gia' pensando alla prossima stagione per presentarsi ai nastri di partenza più competitiva che mai. E a tal proposito, il tecnico portoghese avrebbe in mente di tagliare alcuni elementi che non fanno parte del suo futuro progetto di gioco. Oltre ad Ibrahimovic, forse destinato al campionato USA, nella lista dei partenti figurerebbero, secondo la redazione del ...

Serie B Carpi - due reti di Melchiorri piegano la Pro Vercelli : finisce 2-0 : Carpi - Vittoria importante per il Carpi che con una rete per tempo, entrambe messe a segno da Melchiorri , piega la Pro Vercelli e sale a quota 44 punti in classifica, affiancando il Parma in ottava ...

ASD Scacchi L'Aquila - due squadre in Serie B foto : ... gli aquilani sul podio provinciale SPORT Scacchi, a L'Aquila il Festival Internazionale BUONE NOTIZIE Studenti e Scacchi: grandi risultati SCUOLE Scacchi, giovani campioni crescono