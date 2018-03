Senato | Casini si iscrive al gruppo Autonomie

Senato - 7 gruppi. Bonino nel Misto con Liberi e Uguali - Monti e espulsi M5s. Casini nelle Autonomie con Napolitano : Pierferdinando Casini nel gruppo delle Autonomie, insieme a valdostani, altoatesini e Napolitano. Emma Bonino e Riccardo Nencini nel gruppo Misto, insieme ai 3 di Liberi e Uguali, ai grillini espulsi e ai Senatori a vita Mario Monti e Liliana Segre. Dopo l’elezione della presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati e alla vigilia della scelta su vicepresidenti, questori e segretari d’Aula, il Senato inizia a prendere forma, ...

DIETRO LE QUINTE/ Le trame di Renzi per mettere Casini alla presidenza del Senato : Parla con i giornalisti, evocando profili super partes. Telefona al Colle. Manovra con Renzi per rompere il patto M5s-Lega. E farsi eleggere coi voti di Berlusconi.

Risultati Senato Uninominale Elezioni 2018/ Dati reali - seggi - eletti e voti : Casini ok - D'Alema ultimo : Risultati Elezioni politiche 2018, Uninominale Senato: voti reali. eletti Renzi, Bonino e Casini. Debacle per Grasso, Fedeli e D'Alema. Gli aggiornamenti sui voti

Elezioni : Casini eletto al Senato - decima legislatura e decano parlamentari : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – decima legislatura consecutiva per Pier Ferdinando Casini, approdato in Parlamento per la prima volta alla Camera nella nona, nel 1983, e ora eletto al Senato nel collegio di Bologna con il 33,12 per cento. Sarà il decano dei parlamentari. Più anziano di lui solo il Presidente emerito della Repubblica e Senatore a vita Giorgio Napolitano, che approdò in Parlamento alla Camera per la prima volta nella seconda ...

RISULTATI Senato UNINOMINALE ELEZIONI 2018/ Exit poll e Proiezioni : Casini passa - Renzi vittoria di pirro? : ELEZIONI politiche 2018, UNINOMINALE SENATO: le proieizioni, le sfide più interessanti, i RISULTATI delle precedenti ELEZIONI e come funziona il voto.