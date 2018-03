Segui il Corso Base di Swift comodamente da casa e ufficio grazie alla versione in Live

Concorso docenti 2018 : proroga istanze on line e termine conSeguimento titoli Video : Il #Miur ha ufficializzato la proroga del termine ultimo per la presentazione delle istanze in merito al Concorso docenti 2018, riservato agli insegnanti della #Scuola secondaria abilitati/specializzati. A re la nuova data entro la quale inviare la propria domanda e il chiarimento su qual è il termine ultimo per il conmento dei titoli. Inizialmente, il termine era fissato al giorno 22 marzo. Il Ministero dell'Istruzione, però, si è visto ...

Concorso docenti 2018 : proroga istanze on line e termine conSeguimento titoli : Il Miur ha ufficializzato la proroga del termine ultimo per la presentazione delle istanze in merito al Concorso docenti 2018, riservato agli insegnanti della scuola secondaria abilitati/specializzati. A seguire la nuova data entro la quale inviare la propria domanda e il chiarimento su qual è il termine ultimo per il conseguimento dei titoli. Inizialmente, il termine era fissato al giorno 22 marzo. Il Ministero dell'Istruzione, però, si è visto ...

Seguiamo il camper contro il gioco d'azzardo : oggi in corso Dante a Cuneo : oggi, martedì 20 marzo, si svolge a Cuneo, lungo lo slargo di corso Dante, angolo corso Nizza , lato Stura, , una manifestazione per la prevenzione della patologia da gioco d'azzardo, denominata "...

Cosa insegneranno mai a Yale a chi frequenta il corso sulla felicità - per la cronaca : il più Seguito nella storia dell'Ateneo - ? : 'Parto dal funzionamento del cervello svelando le tecniche di comportamento che secondo la scienza aiutano a fare scelte migliori e dunque a essere un po' più felici ', ha spiegato l'insegnante. Un ...