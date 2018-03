Secondo i media cinesi Kim Jong-un è a Pechino

ilgiornale

: @ResetWexghs @Dwarfleon Del primo disco mi piacciono in media meno del secondo ma non me ne piace solo una - SaFeDeca : @ResetWexghs @Dwarfleon Del primo disco mi piacciono in media meno del secondo ma non me ne piace solo una - Majden3 : RT @ElioLannutti: Un gps nella macchina, così i servizi spagnoli hanno trovato e arrestato Puigdemont. Secondo i media iberici il leader de… - claudio_italy : RT @Vivo_Azzurro: #MadeInItaly????? I migliori italiani della 29^ giornata di @SerieA_TIM secondo i media ?? L'articolo: -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Manca ancora una conferma ufficiale, ma iparlano già di un viaggio del dittatore nordcoreano Kim-un alla volta di. Una visita il cui significato sarebbe impossibile da sottovalutare, considerando che dal 2011, anno in cui ha preso il potere, non ha mai lasciato il Regno eremita.Le voci che si sono diffuse rapidamente derivano dalle immagini televisive che mostrano l'arrivo di un treno nordcoreano nella capitale cinese, molto simile ai convogli blindati che venivano utilizzati dal padre Kim-il per spostarsi tra Mosca epoco prima della sua morte nel dicembre 2011.La notizia viene riportata anche da Bloomberg, che cita tre fonti differenti, ma in precedenza anche la stampa giapponese avevascritto di ufficiali di altro grado arrivati per discutere le relazioni bilaterali tra Pyongyang e. Il ministero degli Esteriha detto di non essere ...