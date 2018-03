Sea of Thieves follemente ripetitivo e poco profondo

Sea of Thieves : manuale pratico per bucanieri d'acqua dolce : Sea of Thieves è indubbiamente un titolo dall'incredibile atmosfera. Per introdurvi al piratesco mondo ideato dai ragazzi di Rare abbiamo pensato ad un modo originale per spalancare le porte del titolo ai pirati alle prime armi. Abbiamo quindi ritenuto opportuno scaricarvi in una lurida taverna e lasciare che fosse il locandiere dietro al bancone a parlare per noi. Non badate troppo al suo linguaggio sboccato, è un pirata in pensione dopotutto, ...

Sea of Thieves - Digital Foundry : 'tecnologia unica e bellissima' : Sea of Thieves è nei negozi Digitali e fisici da qualche giorno, e da più parti del mondo ci si è pronunciati circa il suo valore ludico e tecnologico. Una delle voci più autorevoli in materia proviene da Digital Foundry, che ha testato il titolo di Rare in tutti i suoi formati e si ...

Sea of Thieves : il gioco sarà offline per manutenzione domani : Lo sviluppatore di Sea of Thieves ha confermato la manutenzione in programma per la giornata di domani, nella quale i server saranno offline per una manutenzione di circa 5 ore.Il gioco, riporta Videogamer, sarà dunque offline a partire dalle 9.00 alle 14.00 GMT del 24 marzol, il che significa che in questo lasso di tempo sarà impossibile accedere al gioco, per cui conviene prendersi una pausa.Rare annuncia che altre manutenzioni sono previste, ...

Sea of Thieves : il prossimo update introdurrà una penalità per le morti : Sea of Thieves è uscito solo da qualche giorno, ma sembra che gli sviluppatori siano già al lavoro su alcune novità che verranno introdotte dal prossimo update, una di queste che non sarà accolta felicemente da quei pirati che hanno l'abitudine di lasciarci le penne tra le onde dei mari del titolo realizzato da Rare.Cpme riporta VG24/7, il nuovo aggiornamento implementerà infatti una vera e propria tassa sulla morte dei giocatori, che ogni volta ...

Sea of Thieves : Guida agli errori : Come anticipato da RARE nel nostro articolo Sea of Thieves: Manutenzioni ai Server e Nuove Patch in arrivo, sono previste diverse manutenzioni per risolvere le tante problematiche che affliggono i server di gioco. Se in questi giorni vi capita spesso di imbattervi in errori di rete o altro, è bene imparare a riconoscerli per mettere in atto una possibile soluzione. Per questo motivo vogliamo condividere con voi tutto quello che ...

Sea of Thieves : Rare annuncia l’arrivo del tributo per la resurrezione : Dite la verità, quanti di voi hanno visitato il galeone dei dannati in Sea of Thieves? Questa speciale imbarcazione, è accessibile solo a coloro che hanno perso la vita in mare e per un breve periodo di tempo, dato che funge da portale tra il mondo dei morti e dei vivi, consentendo ai giocatori defunti di tornare in vita. Sea of Thieves: Quando la morte ha un prezzo In Sea of Thieves perdere la vita non ha prezzo, almeno fino ad ...

Sea of Thieves : presunto downgrade per il titolo Rare? : Il lancio di Sea of Thieves non è di certo esente da critiche e una delle ultime riguarda il presunto downgrade subito dal gioco. Questa discussione è stata segnalata da Gamepur e nasce da un video confronto spuntato su YouTube.Nel video in calce alla notizia, realizzato dal canale YouTube Cycu1, la versione finale di Sea of Thieves viene messa a confronto con un video dell'E3 2015, dove si possono notare alcune differenze che sembrerebbero ...

Alle 21 in diretta con Nerding After Dinner : giochiamo a Sea of Thieves : Si rinnova anche per questa sera l'imperdibile appuntamento con le dirette di Eurogamer.it e, in particolare, con la rubrica Nerding After Dinner.Questa sera il gioco protagonista sarà Sea of Thieves, un titolo particolarmente atteso da tanti giocatori, come testimoniano i recenti dati, i quali ci hanno rivelato che in appena 48 ore dal lancio il gioco ha registrato un milione di giocatori unici. Certamente un lancio piuttosto positivo per Rare, ...

Sea of Thieves è già un successo con un milione di giocatori attivi : Neanche il tempo di fare il debutto sul Microsoft Store che Sea of Thieves può già essere considerato un vero e proprio successo con un boom iniziale totalmente inaspettato. Rare, la software-house di Sea of Thieves a cui Microsoft ha affidato la produzione della sua esclusiva, ha comunicato che il gioco ha registrato un numero di giocatori superiore di 3-4 volte rispetto alla beta pubblica arrivando in questo modo alla soglia del milioni di ...

Giocare gratis a Sea of Thieves per due settimane? Grazie all'Xbox Game Pass si può : Giusto un paio di giorni fa è stato lanciato Sea of Thieves, un titolo che ha attirato l'attenzione di molti giocatori ma al contempo ha suscitato parecchi dubbi in merito ai contenuti proposti. Il prezzo, non proprio economico, potrebbe essere un deterrente all'acquisto, ma per fortuna esiste un modo per poterlo provare gratuitamente per due settimane e farsi un'idea.L'unica restrizione per poter sfruttare questa golosa opportunità, è quella di ...

Sea of Thieves : Manutenzioni ai Server e Nuove Patch in arrivo : Da qualche giorno Sea of Thieves è finalmente e ufficialmente disponibile su PC Windows 10 e Xbox One e come ogni nuovo gioco incentrato sul multiplayer, è soggetto a problemi di connessione e disconnessione. Sea of Thieves: Via alle manutenzione straordinarie In questi giorni vi sarà sicuramente capitato di imbattervi nelle improvvise disconnessioni dai Server di gioco, tentativi di connessione non andati a buon fine ...

Gettate l'ancora bucanieri : i server di Sea of Thieves tra poco offline per manutenzione : Come abbiamo già evidenziato in diverse news il lancio di Sea of Thieves si sta rivelando almeno in parte agrodolce per Microsoft. Aver fatto registrare in poco tempo 1 milione di giocatori è indubbiamente positivo ma i problemi dei server in questa manciata di giorni sono decisamente troppo evidenti per chiudere un occhio.Nella nostra guida abbiamo parlato dei vari errori dei server (proponendo anche delle possibili soluzioni) su cui i ragazzi ...

Sea of Thieves Guida : Tutto quello che c’è da sapere sulle imbarcazioni : Se avete consultato il nostro articolo Sea of Thieves Guida: Le basi per iniziare a giocare,ed avete delle perplessità sulle imbarcazioni, allora oggi è il vostro giorno fortunato, perchè in questa Guida vogliamo dirvi Tutto quello che c’è da sapere attualmente su velieri e galeoni. Sea of Thieves: Le imbarcazioni Al lancio del gioco ci troviamo di fronte 2 tipologie di imbarcazioni, a 2 ...

Primi problemi risolti per Sea of Thieves - altri aggiornamenti in arrivo : Sea of Thieves ha sofferto di qualche piccolo problema nei suoi Primi giorni di lancio, ma il team di Rare fin da subito si è adoperato per risolverli il prima possibile. In queste ore gli sviluppatori hanno anche rilasciato un video in cui hanno spiegato tutti i miglioramenti che saranno apportati nel prossimo futuro per il titolo adventure arrivato in esclusiva Microsoft. Innanzitutto, lo studio ha svelato qualche numero davvero importante: ...